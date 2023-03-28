Восточные сладости на вашем столе. Рецепт десерта чак-чак (видео)

Этот десерт не очень распространен в Украине, поэтому самое время восполнить пробел.

Related video

Чак-чак – это мучное восточное печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом. Оно очень сытное и вкусное, поэтому предлагаем вам приготовить его по рецепту кулинарного блогера Дании.

Чак-чак

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 5 шт;

мука – 490 гр;

сода – 0,5 ч. л;

соль – 0,5 ч. л;

подсолнечное масло для жарки– 500 мл (количество может варьироваться в зависимости от размера посуды).

Для сиропа:

мед – 300 гр;

сахар – 150 гр;

по желанию орехи и изюм.

Способ приготовления:

В глубокую посуду вбить яйца, добавить соль и соду и хорошо взбить. Затем добавить муку и замешать тесто. Готовому тесту дать отдохнуть 30 минут, затем разделить на четыре части, раскатать в тонкие коржи, посыпать мукой и нарезать лапшу. В глубокой сковороде разогреть подсолнечное масло, обжарить в нем лапшу до золотистого цвета на среднем огне, выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Далее готовим сироп. Для этого нужно соединить в посуде с толстым дном мед и сахар, хорошо перемешать и варить 5-7 минут. Готовность сиропа можно проверить, мокнув капельку сиропа в воду: если капля не растворяется в воде, а сохраняет форму, ее можно скатать пальцами в шарик, значит, сироп готов.

К жареной лапше можно по желанию добавить грецкие орехи и изюм, залить горячим сиропом, быстро перемешать, пока сироп не остыл, и выложить в форму, разровняв и утрамбовав чак-чак смоченными в воде руками. Дать десерту застыть 2-3 часа, а при подаче порезать на порционные кусочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить дома рахат-лукум.