Східні солодощі на вашому столі. Рецепт десерту чак-чак (відео)

Цей десерт не дуже поширений в Україні, тому саме час заповнити прогалину.

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Чак-чак – це борошняне східне печиво з обсмажених у фритюрі шматочків тіста, перемішаних із медовим сиропом. Воно дуже ситне та смачне, тому пропонуємо вам приготувати його за рецептом кулінарного блогера Данії.

Чак-чак

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця – 5 шт;

борошно — 490 г;

сода — 0,5 ч. л;

сіль — 0,5 ч. л;

соняшникова олія для смаження – 500 мл (кількість може змінюватись в залежності від розміру посуду).

Для сиропу:

мед — 300 г;

цукор – 150 г;

за бажанням горіхи та родзинки.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд вбити яйця, додати сіль та соду і добре збити. Потім додати борошно і замісити тісто. Готовому тісту дати відпочити 30 хвилин, потім розділити на чотири частини, розкачати на тонкі коржі, посипати їх борошном і нарізати локшину. У глибокій пательні розігріти олію, обсмажити в ній локшину до золотистого кольору на середньому вогні, викласти на паперовий рушник, щоб зійшов зайвий жир.

Далі готуємо сироп. Для цього потрібно з'єднати у посуді з товстим дном мед та цукор, добре перемішати та варити 5-7 хвилин. Готовність сиропу можна перевірити, вмочивши крапельку сиропу у воду: якщо крапля не розчиняється у воді, а зберігає форму, її можна скачати пальцями в кульку, значить, сироп готовий.

До смаженої локшини можна за бажанням додати волоських горіхів та родзинок, залити гарячим сиропом, швидко перемішати, поки сироп не охолонув, і викласти у форму, розрівнявши й утрамбувавши чак-чак змоченими у воді руками. Дати десерту застигнути 2-3 години, а при подачі нарізати на порційні шматочки.

Раніше Фокус писав, як приготувати вдома рахат-лукум.