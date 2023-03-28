Східні солодощі на вашому столі. Рецепт десерту чак-чак (відео)
Цей десерт не дуже поширений в Україні, тому саме час заповнити прогалину.
Чак-чак – це борошняне східне печиво з обсмажених у фритюрі шматочків тіста, перемішаних із медовим сиропом. Воно дуже ситне та смачне, тому пропонуємо вам приготувати його за рецептом кулінарного блогера Данії.
Чак-чак
Інгредієнти:
Для тіста:
- яйця – 5 шт;
- борошно — 490 г;
- сода — 0,5 ч. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- соняшникова олія для смаження – 500 мл (кількість може змінюватись в залежності від розміру посуду).
Для сиропу:
- мед — 300 г;
- цукор – 150 г;
- за бажанням горіхи та родзинки.
Спосіб приготування:
У глибокий посуд вбити яйця, додати сіль та соду і добре збити. Потім додати борошно і замісити тісто. Готовому тісту дати відпочити 30 хвилин, потім розділити на чотири частини, розкачати на тонкі коржі, посипати їх борошном і нарізати локшину. У глибокій пательні розігріти олію, обсмажити в ній локшину до золотистого кольору на середньому вогні, викласти на паперовий рушник, щоб зійшов зайвий жир.
Далі готуємо сироп. Для цього потрібно з'єднати у посуді з товстим дном мед та цукор, добре перемішати та варити 5-7 хвилин. Готовність сиропу можна перевірити, вмочивши крапельку сиропу у воду: якщо крапля не розчиняється у воді, а зберігає форму, її можна скачати пальцями в кульку, значить, сироп готовий.
До смаженої локшини можна за бажанням додати волоських горіхів та родзинок, залити гарячим сиропом, швидко перемішати, поки сироп не охолонув, і викласти у форму, розрівнявши й утрамбувавши чак-чак змоченими у воді руками. Дати десерту застигнути 2-3 години, а при подачі нарізати на порційні шматочки.
Раніше Фокус писав, як приготувати вдома рахат-лукум.