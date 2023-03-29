Шоколадный чизкейк "Kinder" без выпечки: пошаговый рецепт

Такой чизкейк станет украшением любого стола.

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Домашние десерты со вкусом знаменитых сладостей из магазинов – что может быть лучше, чтобы порадовать своих детей или друзей. Кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает приготовить для любимых сладкоежек чизкейк со вкусом "Kinder". Он такой же нежный и тает во рту, как любимый многими шоколад. Приготовление не потребует особых усилий, поскольку его не нужно печь, а результат обеспечит хорошее настроение на весь день

Чизкейк "Kinder"

Ингредиенты:

Для основания:

песочное печенье – 150 гр;

сливочное масло – 60 гр.

Для начинки:

шоколад "Kinder" – 200 гр;

желатин – 10 гр;

холодная вода – 40 мл;

сливки (жирность 33%) – 200 мл;

крем-сыр – 400 гр;

сахарная пудра – 60 гр.

Для украшения:

шоколад "Kinder" – 150 гр;

крем-сыр – 150 гр;

сахарная пудра – 15 гр;

Kinder – 3 шт.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить основу чизкейка. Для этого печенье измельчить в крошку с помощью блендера, влить в него растопленное масло и хорошо перемешать. Утрамбовать получившуюся массу в форму, сделав дно и бортики, убрать в холодильник.

Пока основа застывает, готовим начинку. Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане, дать остыть. Желатин залить водой и оставить набухать на 10 минут, после чего тоже растопить в микроволновке или на плите и остудить. Сливки взбить до загустения. Крем-сыр смешать с сахарной пудрой и шоколадом, сбить миксером до однородной массы. Не прекращая взбивать, ввести в массу желатин, взбитые сливки и перемешать до однородности. Выложить массу на основание из печенья, разровняв по всей площади формы, и снова поставить в холодильник на несколько часов для застывания.

Последний этап – украшение. Шоколад растопить, остудить и вылить сверху на чизкейк. Если любите мягкий ганаш, к шоколаду можно добавить 50 мл сливок жирностью 33%.

Крем-сыр взбить миксером с пудрой и с помощью насадки нанести на чизкейк, украсить кусочками шоколада.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой маковый чизкейк.