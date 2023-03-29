Шоколадний чизкейк "Kinder" без випічки: покроковий рецепт

Такий чизкейк стане окрасою будь-якого столу.

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Домашні десерти зі смаком знаменитих солодощів із магазинів — що може бути кращим, щоб порадувати своїх дітей чи друзів. Кулінарна блогерка Валерія Велігура пропонує приготувати для улюблених ласунів чизкейк зі смаком "Kinder". Він такий же ніжний і тане в роті, як улюблений шоколад багатьох. Приготування не вимагатиме особливих зусиль, оскільки його не потрібно пекти, а результат забезпечить гарний настрій на весь день

Чизкейк "Kinder"

Інгредієнти:

Для основи:

пісочне печиво — 150 г;

вершкове масло — 60 г.

Для начинки:

шоколад "Kinder" — 200 г;

желатин — 10 г;

холодна вода — 40 мл;

вершки (жирність 33%) — 200 мл;

крем-сир — 400 г;

цукрова пудра — 60 г.

Для прикрашання:

шоколад "Kinder" — 150 г;

крем-сир — 150 г;

цукрова пудра — 15 г;

"Kinder" — 3 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати основу чизкейка. Для цього печиво подрібнити на крихту за допомогою блендера, влити в нього розтоплене масло й добре перемішати. Утрамбувати масу, що вийшла, у форму, зробивши дно та бортики, прибрати в холодильник.

Поки основа застигає, готуємо начинку. Шоколад розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, дати охолонути. Желатин залити водою та залишити набухати на 10 хвилин, після чого теж розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті й остудити. Вершки збити до загусання. Крем-сир змішати з цукровою пудрою та шоколадом, збити міксером до однорідної маси. Не припиняючи збивати, ввести в масу желатин, збиті вершки та перемішати до однорідності. Викласти масу на основу з печива, розрівнявши по всій площі форми, і знову поставити в холодильник на кілька годин для застигання.

Останній етап — прикрашання. Шоколад розтопити, остудити й вилити зверху на чизкейк. Якщо любите м'який ганаш, до шоколаду можна додати 50 мл вершків жирністю 33%.

Крем-сир збити міксером із пудрою та за допомогою насадки нанести на чизкейк, прикрасити шматочками шоколаду.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий маковий чизкейк.