Вкусно и сытно. Рецепт беляшей с мясной начинкой

Беляши — это традиционное блюдо татарской кухни, однако они популярны по всему миру.

Related video

Пусть беляши не самая диетическая еда, но когда хочется пирожков из дрожжевого теста с сочной мясной начинкой, лучше рецепта не найти.

Беляши легко приготовить на домашней кухне. А фарш для начинки лучше брать смешанный: из говядины и свинины. Тогда вкус получится потрясающим.

Фокус расскажет, как приготовить вкусные беляши по очень простому рецепту.

Беляши

Ингредиенты:

мука — 500 гр;

вода — 250 мл;

сухие дрожжи — 10 гр;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мясной фарш — 300 гр;

одна большая луковица;

соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки.

В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи заработали. В миске смешайте муку, соль и растительное масло, затем влейте дрожжевую смесь и замесите мягкое эластичное тесто. Оставьте его под полотенцем на час, чтобы оно поднялось.

Для начинки мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета. Смешайте его с фаршем, посолите и поперчите по вкусу.

Разделите тесто на равные порции (по 50-60 г каждый), раскатайте их в лепешки толщиной около 0,5 см. Посередине каждой лепешки положите небольшую порцию начинки и залепите края теста, образуя пирожок. Посередине оставьте отверстие, или не оставляйте. Тут выбор за вами.

Разогрейте растительное масло в большой сковороде и обжаривайте беляши с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны.

Готовые беляши выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. И подавайте горячими.

Если вас интересуют и другие интересные блюда из теста, попробуйте приготовить хинкали. Это очень просто.