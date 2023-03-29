Смачно та ситно. Рецепт біляшів з м'ясною начинкою

Біляші — це традиційна страва татарської кухні, проте вони популярні по всьому світу.

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Нехай біляші не найдієтичніша страва, але коли хочеться пиріжків із дріжджового тіста із соковитою м'ясною начинкою, краще рецепту не знайти.

Біляші легко приготувати на домашній кухні. А фарш для начинки краще брати змішаний: із яловичини та свинини. Тоді смак вийде чудовим.

Фокус розповість, як приготувати смачні біляші за дуже простим рецептом.

Біляші

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода — 250 мл;

сухі дріжджі — 10 г;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

м'ясний фарш — 300 г;

одна велика цибулина;

сіль, перець та олія для смаження.

У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор, залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. У іншій мисці змішайте борошно, сіль та олію, потім влийте дріжджову суміш і замісіть м'яке еластичне тісто. Залишіть його під рушником на годину, щоб воно піднялося.

Для начинки дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на сковороді до золотистого кольору. Змішайте її з фаршем, посоліть і поперчіть за смаком.

Розділіть тісто на рівні порції (по 50-60 г кожен), розкачайте його у млинчики завтовшки близько 0,5 см. Посередині кожного млинчика покладіть невелику порцію начинки та заліпіть краї тіста, утворивщи пиріжок. Посередині залиште отвір або не залишайте. Тут вибір за вами.

Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажуйте біляші з обох боків до рум'яної скоринки на середньому вогні по 5-7 хвилин з кожного боку.

Готові біляші викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. І подайте гарячими.

Якщо вас цікавлять інші страви з тіста, спробуйте приготувати хінкалі. Це дуже просто.