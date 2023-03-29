Соковита начинка та тонке тісто. Рецепт ідеальних хінкалі

Хінкалі — це популярна страва грузинської кухні, яку легко приготувати вдома.

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Хінкалі можна купити в магазині та тільки зварити, можна скуштувати їх у ресторані, а можна приготувати і самостійно. Це досить проста страва.

Головне, щоб начинка була соковитою та пряною, з бульйоном, якому тісто не дає витекти назовні. Фокус розповість, як приготувати найсмачніші хінкалі. Адже це найзнаменитіша страва грузинської кухні.

Хінкалі

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода охолоджена — 250 мл;

яловичий фарш — 600 г;

велика цибулина;

зіра — 1 ч. л.;

перець червоний мелений — 1 ч. л.;

кінза — 1 пучок;

сіль за смаком.

Просійте борошно на робочу поверхню, зробіть у центрі заглиблення, додайте воду та сіль. Замісіть щільне пластичне тісто. Накрийте його та залиште в холодному місці.

Подрібніть цибулю та кінзу, додайте до фаршу. Посоліть до смаку, додайте перець і зіру. Ретельно вимісити фарш. Щоб начинка була соковитою, у фарш додайте більше холодної води. Ще раз ретельно вимісити і поставити в холодне місце на пів години.

Скачайте з тіста ковбаску і розріжте на рівні шматочки приблизно по 40 грамів. Кожен шматочок розкачайте в тонкий млинчик завбільшки з блюдце.

У центр млинчика покладіть столову ложку фаршу, зберіть тісто складками по колу. За традицією у хінкалі має бути не менше 19 складок. Стисніть складки в центрі та щільно зліпіть разом. Частину довгого хвостика відірвіть або відріжте ножем.

Закип'ятіть воду, посоліть, мішайте ложкою так, щоб утворився вир. Опускайте по одному хінкалі та продовжуйте помішувати дерев'яною лопаткою, щоб вони не злиплися. Варіть їх приблизно 10 хвилин або доки вони не спливуть "хвостиками" вниз.

Виймайте хінкалі та подавайте гарячими зі сметаною або соусом із часнику та оцту.

І не забувайте, їсти хінкалі треба правильно: тримайте за хвостик і відкушуйте потроху, випиваючи ароматний бульйон.

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