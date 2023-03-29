Сочная начинка и тонкое тесто. Рецепт идеальных хинкали
Хинкали – это популярное блюдо грузинской кухни, которое легко приготовить дома.
Хинкали можно купить в магазине и только сварить, можно попробовать их в ресторане, а можно приготовить и самостоятельно. Это довольно простое блюдо.
Главное, чтобы начинка была сочной и пряной, с бульоном, которому тесто не дает вытечь наружу. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейшие хинкали. Ведь это самое знаменитое блюдо грузинской кухни.
Хинкали
Ингредиенты:
- мука — 500 гр;
- вода охлажденная — 250 мл;
- говяжий фарш — 600 гр;
- большая луковица;
- зира — 1 ч. л.;
- перец красный молотый — 1 ч. л.;
- кинза — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
Просейте муку на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление, добавьте воду и соль. Замесите плотное пластичное тесто. Накройте его и оставьте в холодном месте.
Измельчите лук и кинзу, добавьте к фаршу. Посолите по вкусу, добавьте перец и зиру. Тщательно вымесите фарш. Чтобы начинка была сочной, в фарш добавьте побольше холодной воды. Еще раз тщательно вымесите и поставьте в холодное место на полчаса.
Скатайте из теста колбаску и разрежьте на равные кусочки, примерно по 40 грамм. Каждый кусочек раскатайте в тонкую лепешку величиной с блюдце.
В центр лепешки положите столовую ложку фарша, соберите тесто складками по кругу. По традиции в хинкали должно быть не менее 19 складок. Сожмите складки в центре и плотно слепите вместе. Часть длинного хвостика оторвите или отрежьте ножом.
Закипятите воду, посолите, мешайте ложкой так, чтобы образовался водоворот. Опускайте хинкали по одному и продолжайте помешивать деревянной лопаткой, чтобы они не слиплись. Варите их примерно 10 минут или пока они не всплывут "хвостиками" вниз.
Вынимайте хинкали и подавайте горячими со сметаной или соусом из чеснока и уксуса.
И не забывайте, есть хинкали надо правильно: держите за хвостик и откусывайте по чуть-чуть, выпивая ароматный бульон.
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