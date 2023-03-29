Пасха 2023: три вкусных салата для праздничного стола
Салаты разнообразят пасхальный стол и исчезнут из тарелок одними из первых.
Пасха – традиционное время, когда семья собирается вместе, приезжают дальние и близкие родственники. В этот день хочется порадовать дорогих людей чем-то особенным. Ну и какой же праздничный стол без салатов? Фокус предлагает три интересных салата, которые станут отличным дополнением в пасхальном меню и очень разнообразят его.
Салат с крабовыми палочками и ананасами
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180 гр;
- консервированные ананасы – 150-200 гр;
- сыр твердый – 100 гр;
- колбаса копченая – 150 гр;
- яйца вареные – 2 шт;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- майонез по вкусу.
Способ приготовления:
Копченую колбасу нарезать соломкой, крабовые палочки кубиками или колечками. Ананасы порезать на небольшие кусочки. Вареные яйца почистить и порезать большими кусками, сыр натереть на крупную терку или измельчить кубиками. Все ингредиенты высыпать в емкость, заправить майонезом, добавить соль, перец и чеснок, все хорошо перемешать.
Салат с красной рыбой
Ингредиенты:
- красная рыба соленая
- картофель;
- морковь;
- зеленый лук;
- укроп свежий;
- свежие огурцы;
- яйца;
- майонез.
Количество продуктов можно брать по своему вкусу.
Способ приготовления:
Картофель, морковь и яйца сварить до готовности, остудить, почистить от кожуры, нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы и рыбу, укроп и лук мелко порубить. Все ингредиенты перемешать и добавить майонез, посолить по вкусу.
Салат со скумбрией
Ингредиенты:
- скумбрия малосольная (можно взять копченую или консервированную);
- отварной картофель – 3 шт;
- свежий огурец – 1 шт (можно заменить соленым)
- яйца – 2 шт;
- консервированный зеленый горошек – 1 банка;
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Яйца отварить, остудить, очистить, порезать кубиками. Все остальные ингредиенты порезать так же, заправить майонезом, перемешать.
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