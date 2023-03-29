Пасха 2023: три вкусных салата для праздничного стола

Салаты разнообразят пасхальный стол и исчезнут из тарелок одними из первых.

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Пасха – традиционное время, когда семья собирается вместе, приезжают дальние и близкие родственники. В этот день хочется порадовать дорогих людей чем-то особенным. Ну и какой же праздничный стол без салатов? Фокус предлагает три интересных салата, которые станут отличным дополнением в пасхальном меню и очень разнообразят его.

Салат с крабовыми палочками и ананасами

Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 гр;

консервированные ананасы – 150-200 гр;

сыр твердый – 100 гр;

колбаса копченая – 150 гр;

яйца вареные – 2 шт;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль и перец по вкусу;

майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Копченую колбасу нарезать соломкой, крабовые палочки кубиками или колечками. Ананасы порезать на небольшие кусочки. Вареные яйца почистить и порезать большими кусками, сыр натереть на крупную терку или измельчить кубиками. Все ингредиенты высыпать в емкость, заправить майонезом, добавить соль, перец и чеснок, все хорошо перемешать.

Салат с красной рыбой

Ингредиенты:

красная рыба соленая

картофель;

морковь;

зеленый лук;

укроп свежий;

свежие огурцы;

яйца;

майонез.

Количество продуктов можно брать по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картофель, морковь и яйца сварить до готовности, остудить, почистить от кожуры, нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы и рыбу, укроп и лук мелко порубить. Все ингредиенты перемешать и добавить майонез, посолить по вкусу.

Салат со скумбрией

Ингредиенты:

скумбрия малосольная (можно взять копченую или консервированную);

отварной картофель – 3 шт;

свежий огурец – 1 шт (можно заменить соленым)

яйца – 2 шт;

консервированный зеленый горошек – 1 банка;

майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить, очистить, порезать кубиками. Все остальные ингредиенты порезать так же, заправить майонезом, перемешать.

Ранее Фокус писал, как приготовить на Пасху идеальные куличи.