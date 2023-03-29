Великдень 2023: три смачні салати для святкового столу

Салати урізноманітнять великодній стіл і зникнуть із тарілок одними з перших.

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Великдень — традиційний час, коли сім'я збирається разом, приїжджають далекі та близькі родичі. Цього дня хочеться порадувати дорогих людей чимось особливим. Ну і який святковий стіл без салатів? Фокус пропонує три цікаві салати, які стануть чудовим доповненням у великодньому меню й дуже урізноманітнять його.

Салат із крабовими паличками й ананасами

Інгредієнти:

крабові палички — 180 г;

консервовані ананаси — 150-200 г;

сир твердий — 100 г;

ковбаса копчена — 150 г;

яйця варені — 2 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

сіль і перець до смаку;

майонез до смаку.

Спосіб приготування:

Копчену ковбасу нарізати соломкою, крабові палички подрібнити кубиками чи кільцями. Ананаси нарізати на невеликі шматочки. Варені яйця почистити й порізати великими шматками, натерти сир на велику тертку або подрібнити кубиками. Всі інгредієнти висипати в ємність, заправити майонезом, додати сіль, перець і часник, усе добре перемішати.

Салат із червоною рибою

Інгредієнти:

червона риба солона;

картопля;

морква;

зелена цибуля;

кріп свіжий;

свіжі огірки;

яйця;

майонез.

Кількість продуктів можна брати до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та яйця зварити до готовності, остудити, почистити від шкірки, нарізати кубиками. Так само нарізати огірки та рибу, кріп і цибулю дрібно порубати. Всі інгредієнти перемішати й додати майонез, посолити до смаку.

Салат зі скумбрією

Інгредієнти:

скумбрія малосольна (можна взяти копчену чи консервовану);

відварена картопля — 3 шт.;

свіжий огірок — 1 шт. (можна замінити солоним);

яйця — 2 шт.;

консервований зелений горошок — 1 банка;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити, почистити, нарізати кубиками. Всі інші інгредієнти нарізати так само, заправити майонезом, перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати на Великдень ідеальні паски.