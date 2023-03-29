Великдень 2023: три смачні салати для святкового столу
Салати урізноманітнять великодній стіл і зникнуть із тарілок одними з перших.
Великдень — традиційний час, коли сім'я збирається разом, приїжджають далекі та близькі родичі. Цього дня хочеться порадувати дорогих людей чимось особливим. Ну і який святковий стіл без салатів? Фокус пропонує три цікаві салати, які стануть чудовим доповненням у великодньому меню й дуже урізноманітнять його.
Салат із крабовими паличками й ананасами
Інгредієнти:
- крабові палички — 180 г;
- консервовані ананаси — 150-200 г;
- сир твердий — 100 г;
- ковбаса копчена — 150 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль і перець до смаку;
- майонез до смаку.
Спосіб приготування:
Копчену ковбасу нарізати соломкою, крабові палички подрібнити кубиками чи кільцями. Ананаси нарізати на невеликі шматочки. Варені яйця почистити й порізати великими шматками, натерти сир на велику тертку або подрібнити кубиками. Всі інгредієнти висипати в ємність, заправити майонезом, додати сіль, перець і часник, усе добре перемішати.
Салат із червоною рибою
Інгредієнти:
- червона риба солона;
- картопля;
- морква;
- зелена цибуля;
- кріп свіжий;
- свіжі огірки;
- яйця;
- майонез.
Кількість продуктів можна брати до свого смаку.
Спосіб приготування:
Картоплю, моркву та яйця зварити до готовності, остудити, почистити від шкірки, нарізати кубиками. Так само нарізати огірки та рибу, кріп і цибулю дрібно порубати. Всі інгредієнти перемішати й додати майонез, посолити до смаку.
Салат зі скумбрією
Інгредієнти:
- скумбрія малосольна (можна взяти копчену чи консервовану);
- відварена картопля — 3 шт.;
- свіжий огірок — 1 шт. (можна замінити солоним);
- яйця — 2 шт.;
- консервований зелений горошок — 1 банка;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Яйця відварити, остудити, почистити, нарізати кубиками. Всі інші інгредієнти нарізати так само, заправити майонезом, перемішати.
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