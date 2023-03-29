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Їжа

Великдень 2023: три смачні салати для святкового столу

салати на свято

Салати урізноманітнять великодній стіл і зникнуть із тарілок одними з перших.

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Великдень — традиційний час, коли сім'я збирається разом, приїжджають далекі та близькі родичі. Цього дня хочеться порадувати дорогих людей чимось особливим. Ну і який святковий стіл без салатів? Фокус пропонує три цікаві салати, які стануть чудовим доповненням у великодньому меню й дуже урізноманітнять його.

Салат із крабовими паличками й ананасами

Інгредієнти:

  • крабові палички — 180 г;
  • консервовані ананаси — 150-200 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • ковбаса копчена — 150 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • сіль і перець до смаку;
  • майонез до смаку.

Спосіб приготування:

Копчену ковбасу нарізати соломкою, крабові палички подрібнити кубиками чи кільцями. Ананаси нарізати на невеликі шматочки. Варені яйця почистити й порізати великими шматками, натерти сир на велику тертку або подрібнити кубиками. Всі інгредієнти висипати в ємність, заправити майонезом, додати сіль, перець і часник, усе добре перемішати.

Салат із червоною рибою

Інгредієнти:

  • червона риба солона;
  • картопля;
  • морква;
  • зелена цибуля;
  • кріп свіжий;
  • свіжі огірки;
  • яйця;
  • майонез.

Кількість продуктів можна брати до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та яйця зварити до готовності, остудити, почистити від шкірки, нарізати кубиками. Так само нарізати огірки та рибу, кріп і цибулю дрібно порубати. Всі інгредієнти перемішати й додати майонез, посолити до смаку.

Салат зі скумбрією

Інгредієнти:

  • скумбрія малосольна (можна взяти копчену чи консервовану);
  • відварена картопля — 3 шт.;
  • свіжий огірок — 1 шт. (можна замінити солоним);
  • яйця — 2 шт.;
  • консервований зелений горошок — 1 банка;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити, почистити, нарізати кубиками. Всі інші інгредієнти нарізати так само, заправити майонезом, перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати на Великдень ідеальні паски.