Вкусный и нежный. Рецепт торта "Искушение Адама"

Фишка этого торта в апельсиновом креме и шоколадной глазури.

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Это вкуснейший и нежнейший бисквитный торт с апельсиновым кремом и шоколадом. Приготовить его довольно просто, главное, соблюдать рецептуру. Фокус расскажет, как это сделать.

Торт "Искушение Адама"

Для бисквита:

250 г яиц (взвесить!);

175 г сахара;

50 г крахмала;

150 г муки.

Для апельсинового крема:

150 мл свежевыжатого апельсинового сока;

цедра двух апельсинов;

3 желтка;

2 ст. ложки муки;

4 ст. ложки сахара;

щепотка соли;

половина апельсина.

Для пропитки коржей:

крепкий сладкий чай.

Для сметанной пропитки:

150 мл сметаны 20%;

100 г сахара.

Для глазури-ганаша:

300 мл сливок 20%;

100 г черного шоколада (70%);

70 г сливочного масла;

1 ст. ложка муки;

орехи грецкие для посыпки.

Сперва приготовьте тесто для бисквита. Для этого в маленькую кастрюльку разбейте яйца и добавьте сахар. Поставьте на медленный огонь и варите, помешивая, до растворения сахара. Перелейте смесь в миску и взбивайте на средней скорости миксера 10-15 минут. Просейте муку с крахмалом и добавьте в смесь, аккуратно перемешав. Вылейте тесто в форму для запекания диаметром 28 см, смазанную маслом и присыпанную мукой, дно застелите пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовый бисквит остудите на решетке.

Теперь приготовьте апельсиновый крем. Для этого смешайте кастрюле апельсиновую цедру, апельсиновый сок, желтки, муку, сахар и соль. Поставьте на огонь и варите, помешивая, до закипания и загустения. Это займет около 2 минут. Снимите крем с огня и остудите. Добавьте мелко нарезанную мякоть половинки апельсина.

Остывший бисквит разрежьте на две части. Пропитайте коржи крепким чаем.

Сверху промажьте оба коржа апельсиновым кремом. Взбейте сметану с сахаром до консистенции крема. Нанесите сметанный крем поверх апельсинового крема. Соберите торт.

Сверху бисквит потыкайте зубочисткой и также пропитайте крепким чаем. Оставьте пропитываться, пока будете готовить глазурь-ганаш.

Для глазури-ганаша доведите до кипения сливки. В кипящие сливки добавьте мелко нарубленный шоколад и муку. Прогрейте до загустения, затем добавьте сливочное масло и еще немного прогрейте. Снимите с огня и слегка взбейте. Остудите до комнатной температуры.

Когда ганаш остынет, равномерно покройте им торт. Посыпьте измельченными орехами. Отправьте торт на пару часов в холодильник.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Эскимо".