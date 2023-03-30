Вкусный и нежный. Рецепт торта "Искушение Адама"
Фишка этого торта в апельсиновом креме и шоколадной глазури.
Это вкуснейший и нежнейший бисквитный торт с апельсиновым кремом и шоколадом. Приготовить его довольно просто, главное, соблюдать рецептуру. Фокус расскажет, как это сделать.
Торт "Искушение Адама"
Для бисквита:
- 250 г яиц (взвесить!);
- 175 г сахара;
- 50 г крахмала;
- 150 г муки.
Для апельсинового крема:
- 150 мл свежевыжатого апельсинового сока;
- цедра двух апельсинов;
- 3 желтка;
- 2 ст. ложки муки;
- 4 ст. ложки сахара;
- щепотка соли;
- половина апельсина.
Для пропитки коржей:
- крепкий сладкий чай.
Для сметанной пропитки:
- 150 мл сметаны 20%;
- 100 г сахара.
Для глазури-ганаша:
- 300 мл сливок 20%;
- 100 г черного шоколада (70%);
- 70 г сливочного масла;
- 1 ст. ложка муки;
- орехи грецкие для посыпки.
Сперва приготовьте тесто для бисквита. Для этого в маленькую кастрюльку разбейте яйца и добавьте сахар. Поставьте на медленный огонь и варите, помешивая, до растворения сахара. Перелейте смесь в миску и взбивайте на средней скорости миксера 10-15 минут. Просейте муку с крахмалом и добавьте в смесь, аккуратно перемешав. Вылейте тесто в форму для запекания диаметром 28 см, смазанную маслом и присыпанную мукой, дно застелите пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовый бисквит остудите на решетке.
Теперь приготовьте апельсиновый крем. Для этого смешайте кастрюле апельсиновую цедру, апельсиновый сок, желтки, муку, сахар и соль. Поставьте на огонь и варите, помешивая, до закипания и загустения. Это займет около 2 минут. Снимите крем с огня и остудите. Добавьте мелко нарезанную мякоть половинки апельсина.
Остывший бисквит разрежьте на две части. Пропитайте коржи крепким чаем.
Сверху промажьте оба коржа апельсиновым кремом. Взбейте сметану с сахаром до консистенции крема. Нанесите сметанный крем поверх апельсинового крема. Соберите торт.
Сверху бисквит потыкайте зубочисткой и также пропитайте крепким чаем. Оставьте пропитываться, пока будете готовить глазурь-ганаш.
Для глазури-ганаша доведите до кипения сливки. В кипящие сливки добавьте мелко нарубленный шоколад и муку. Прогрейте до загустения, затем добавьте сливочное масло и еще немного прогрейте. Снимите с огня и слегка взбейте. Остудите до комнатной температуры.
Когда ганаш остынет, равномерно покройте им торт. Посыпьте измельченными орехами. Отправьте торт на пару часов в холодильник.
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