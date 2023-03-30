Смачний та ніжний. Рецепт торта "Спокуса Адама"
Фішка цього торта в апельсиновому кремі та шоколадній глазурі.
Це найсмачніший і найніжніший бісквітний торт з апельсиновим кремом та шоколадом. Приготувати його досить просто, головне, дотримуватися рецептури. Фокус розкаже, як це зробити.
Торт "Спокуса Адама"
Для бісквіта:
- 250 г яєць (зважити!);
- 175 г цукру;
- 50 г крохмалю;
- 150 г борошна.
Для апельсинового крему:
- 150 мл свіжого апельсинового соку;
- цедра двох апельсинів;
- 3 жовтки;
- 2 ст. ложки борошна;
- 4 ст. ложки цукру;
- дрібка солі;
- половина апельсина.
Для просочення коржів:
- міцний солодкий чай.
Для сметанного просочення:
- 150 мл сметани 20%;
- 100 г цукру.
Для глазурі-ганаша:
- 300 мл вершків 20%;
- 100 г чорного шоколаду (70%);
- 70 г вершкового масла;
- 1 ст. ложка борошна;
- горіхи волоські для посипання.
Спочатку приготуйте тісто для бісквіта. Для цього в маленьку каструльку розбийте яйця та додайте цукор. Поставте на невеликий вогонь і варіть, помішуючи, до розчинення цукру. Перелийте суміш у миску та збивайте на середній швидкості міксера 10-15 хвилин. Просійте борошно з крохмалем і додайте в суміш, акуратно перемішавши. Вилийте тісто у форму для запікання діаметром 28 см, змащену олією та присипану борошном, дно застелити пергаментом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Готовий бісквіт остудіть.
Тепер приготуйте апельсиновий крем. Для цього змішайте каструлі апельсинову цедру, апельсиновий сік, жовтки, борошно, цукор і сіль. Поставте на вогонь і варіть, помішуючи, до закипання та загусання. Це триватиме приблизно 2 хвилини. Зніміть крем із вогню та остудіть. Додайте дрібно нарізану м'якоть половинки апельсина.
Остиглий бісквіт розріжте на дві частини. Просочіть коржі міцним чаєм.
Зверху промажте обидва коржі апельсиновим кремом. Збийте сметану з цукром до консистенції крему. Нанесіть сметанний крем поверх апельсинового крему. Зберіть торт.
Зверху бісквіт потикайте зубочисткою і просочіть міцним чаєм. Залишіть просочуватися, поки будете готувати глазур-ганаш.
Для глазурі-ганаша доведіть до кипіння вершки. У киплячі вершки додайте дрібно нарубаний шоколад і борошно. Прогрійте до загусання, потім додайте вершкове масло і ще трохи прогрійте. Зніміть з вогню і збийте. Остудіть до кімнатної температури.
Коли ганаш охолоне, покрийте їм торт. Посипте подрібненими горіхами. Поставте торт на кілька годин у холодильник.
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