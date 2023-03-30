Смачний та ніжний. Рецепт торта "Спокуса Адама"

Фішка цього торта в апельсиновому кремі та шоколадній глазурі.

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Це найсмачніший і найніжніший бісквітний торт з апельсиновим кремом та шоколадом. Приготувати його досить просто, головне, дотримуватися рецептури. Фокус розкаже, як це зробити.

Торт "Спокуса Адама"

Для бісквіта:

250 г яєць (зважити!);

175 г цукру;

50 г крохмалю;

150 г борошна.

Для апельсинового крему:

150 мл свіжого апельсинового соку;

цедра двох апельсинів;

3 жовтки;

2 ст. ложки борошна;

4 ст. ложки цукру;

дрібка солі;

половина апельсина.

Для просочення коржів:

міцний солодкий чай.

Для сметанного просочення:

150 мл сметани 20%;

100 г цукру.

Для глазурі-ганаша:

300 мл вершків 20%;

100 г чорного шоколаду (70%);

70 г вершкового масла;

1 ст. ложка борошна;

горіхи волоські для посипання.

Спочатку приготуйте тісто для бісквіта. Для цього в маленьку каструльку розбийте яйця та додайте цукор. Поставте на невеликий вогонь і варіть, помішуючи, до розчинення цукру. Перелийте суміш у миску та збивайте на середній швидкості міксера 10-15 хвилин. Просійте борошно з крохмалем і додайте в суміш, акуратно перемішавши. Вилийте тісто у форму для запікання діаметром 28 см, змащену олією та присипану борошном, дно застелити пергаментом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Готовий бісквіт остудіть.

Тепер приготуйте апельсиновий крем. Для цього змішайте каструлі апельсинову цедру, апельсиновий сік, жовтки, борошно, цукор і сіль. Поставте на вогонь і варіть, помішуючи, до закипання та загусання. Це триватиме приблизно 2 хвилини. Зніміть крем із вогню та остудіть. Додайте дрібно нарізану м'якоть половинки апельсина.

Остиглий бісквіт розріжте на дві частини. Просочіть коржі міцним чаєм.

Зверху промажте обидва коржі апельсиновим кремом. Збийте сметану з цукром до консистенції крему. Нанесіть сметанний крем поверх апельсинового крему. Зберіть торт.

Зверху бісквіт потикайте зубочисткою і просочіть міцним чаєм. Залишіть просочуватися, поки будете готувати глазур-ганаш.

Для глазурі-ганаша доведіть до кипіння вершки. У киплячі вершки додайте дрібно нарубаний шоколад і борошно. Прогрійте до загусання, потім додайте вершкове масло і ще трохи прогрійте. Зніміть з вогню і збийте. Остудіть до кімнатної температури.

Коли ганаш охолоне, покрийте їм торт. Посипте подрібненими горіхами. Поставте торт на кілька годин у холодильник.

Також ви можете приготувати найсмачніший торт "Ескімо".