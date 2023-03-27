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Їжа

Ніжний і тане у роті. Рецепт торта "Ескімо"

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Фото: Getty | Торт "Ескімо"

Шоколадний бісквіт із заварним кремом – це дуже смачно.

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Бісквітний торт "Ескімо" приготувати дуже просто. А заварний крем із крохмалем готується ще швидше. Цей торт має один недолік: перед подачею він повинен кілька годин постояти в холодильнику, щоб стати ідеальним.

Рецепт опублікувала відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Торт "Ескімо"

Інгредієнти:

Для шоколадного бісквіту:

  • три яйця;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 0,5 ч. л;
  • порошок какао — 30 гр;
  • цукор — 120 гр;
  • борошно — 90 гр;
  • дрібка солі.

Для просочення:

  • молоко — 6-10 ст. л.

Для крему:

  • молоко — 250 мл;
  • одне яйце;
  • кукурудзяний крохмаль – 30 гр;
  • ванільний цукор — 20 гр;
  • згущене молоко — 160 гр;
  • вершкове масло — 180 гр.

Для шоколадної глазурі:

  • шоколад – 100 гр;
  • олія – 1 ст. л.

Збийте яйця з цукром та щіпкою солі до пишної маси. Зазвичай це триває близько семи хвилин. Додайте олію.

Змішайте борошно з розпушувачем та порошком какао. А потім потроху додавайте сухі інгредієнти до інших, щоразу акуратно перемішуючи.

Після вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, постукайте об стіл, щоб усередині не залишилося повітря. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Після цього дістаньте з форми і розріжте на дві частини. Хай охолоне.

Тепер займіться кремом. Яйця змішайте з крохмалем і влийте молоко. Варіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Коли крем закипить, варіть ще близько хвилини. Додайте ванільний цукор. Перекладіть крем в миску, накрийте плівкою і дайте повністю охолонути. Збийте вершкове масло зі згущеним молоком. Додайте остиглий заварний крем частинами і збийте до однорідності.

Бісквіт просочіть молоком, промажте коржі кремом, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на кілька годин, щоб торт просочився. Перед подачею полийте його шоколадною глазур'ю. Її приготувати просто: розтопіть шоколад, додайте рослинну олію і добре перемішайте.

Також ви можете приготувати смачний повітряний японський бісквіт, найвідоміший торт у світі.