Ніжний і тане у роті. Рецепт торта "Ескімо"
Шоколадний бісквіт із заварним кремом – це дуже смачно.
Бісквітний торт "Ескімо" приготувати дуже просто. А заварний крем із крохмалем готується ще швидше. Цей торт має один недолік: перед подачею він повинен кілька годин постояти в холодильнику, щоб стати ідеальним.
Рецепт опублікувала відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Торт "Ескімо"
Інгредієнти:
Для шоколадного бісквіту:
- три яйця;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- розпушувач — 0,5 ч. л;
- порошок какао — 30 гр;
- цукор — 120 гр;
- борошно — 90 гр;
- дрібка солі.
Для просочення:
- молоко — 6-10 ст. л.
Для крему:
- молоко — 250 мл;
- одне яйце;
- кукурудзяний крохмаль – 30 гр;
- ванільний цукор — 20 гр;
- згущене молоко — 160 гр;
- вершкове масло — 180 гр.
Для шоколадної глазурі:
- шоколад – 100 гр;
- олія – 1 ст. л.
Збийте яйця з цукром та щіпкою солі до пишної маси. Зазвичай це триває близько семи хвилин. Додайте олію.
Змішайте борошно з розпушувачем та порошком какао. А потім потроху додавайте сухі інгредієнти до інших, щоразу акуратно перемішуючи.
Після вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, постукайте об стіл, щоб усередині не залишилося повітря. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Після цього дістаньте з форми і розріжте на дві частини. Хай охолоне.
Тепер займіться кремом. Яйця змішайте з крохмалем і влийте молоко. Варіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Коли крем закипить, варіть ще близько хвилини. Додайте ванільний цукор. Перекладіть крем в миску, накрийте плівкою і дайте повністю охолонути. Збийте вершкове масло зі згущеним молоком. Додайте остиглий заварний крем частинами і збийте до однорідності.
Бісквіт просочіть молоком, промажте коржі кремом, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на кілька годин, щоб торт просочився. Перед подачею полийте його шоколадною глазур'ю. Її приготувати просто: розтопіть шоколад, додайте рослинну олію і добре перемішайте.
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