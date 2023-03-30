Самое популярное блюдо грузинской кухни. Рецепт вкусных хачапури

Приготовить хачапури просто, главное, не экономить на начинке.

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Хачапури — это традиционное грузинское блюдо из теста с начинкой из сыра. Существует много разновидностей хачапури, но самые популярные – аджарские. Аджарские хачапури делаются в форме лодочки с яйцом и маслом.

Фокус расскажет, как приготовить вкусные хачапури.

Хачапури

Ингредиенты:

500 г муки;

10 г сухих дрожжей;

250 мл теплого молока;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли

50 мл растительного масла;

400 г сыра сулугуни или моцареллы;

Два яйца;

50 г сливочного масла.

Для того чтобы приготовить тесто для хачапури, подогрейте воду и растворите в ней дрожжи. Вода не должна быть слишком горячей, скорей теплой.

В другую миску просейте муку, сделайте в ней углубление и добавьте растворенные дрожжи, масло, молоко и сырое яйцо. Если хотите, чтобы тесто было более золотистым, добавьте чайную ложку сахара.

Замешивайте тесто от центра к краям, пока все ингредиенты не перемешаются. Месите тесто до тех пор, пока у вас не получится плотная эластичная масса.

Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте на пару часов в теплом месте. За это время тесто поднимется и увеличится вдвое. Добавьте в тесто оставшиеся 150 грамм муки. Руками замесите тесто еще раз.

Разделите тесто на три равные части. Вы можете использовать это тесто для разных видов хачапури, например аджарского, имеретинского или ачмы.

Подготовьте начинку – натрите на крупной терке сыр, вбейте яйцо, добавьте сливочное масло, немного посолите и тщательно перемешайте.

Раскатайте скалкой круг диаметром от 15 см и внутрь положите три ложки начинки. После этого нужно собрать края и залепить их. Переверните лепешку вниз и еще раз аккуратно раскатайте.

Разогрейте сковородку и прожарьте хачапури с обеих сторон. Можно накрыть крышкой.

Также вы можете приготовить постный хачапури с зеленью.