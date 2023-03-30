Найпопулярніша страва грузинської кухні. Рецепт смачних хачапурі

Приготувати хачапурі просто, головне, не економити на начинці.

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Хачапурі — це традиційна грузинська страва з тіста з начинкою із сиру. Існує багато різновидів хачапурі, але найпопулярніші — аджарські. Аджарські хачапурі робляться у формі човника з яйцем та маслом.

Фокус розповість, як приготувати смачні хачапурі.

Хачапурі

Інгредієнти:

500 г борошна;

10 г сухих дріжджів;

250 мл теплого молока;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі

50 мл рослинної олії;

400 г сиру сулугуні або моцарели;

два яйця;

50 г вершкового масла.

Для того, щоб приготувати тісто для хачапурі, підігрійте воду і розчиніть в ній дріжджі. Вода не повинна бути надто гарячою, швидше теплою.

В іншу миску просійте борошно, зробіть в ній поглиблення і додайте розчинені дріжджі, масло, молоко і сире яйце. Якщо хочете, щоб тісто було золотавим, додайте чайну ложку цукру.

Замішуйте тісто від центру до країв, доки всі інгредієнти не перемішаються. Місіть тісто доти, доки у вас не вийде щільна еластична маса.

Накрийте миску з рушником і залиште на кілька годин в теплому місці. За цей час тісто підніметься та збільшиться вдвічі. Додайте в тісто 150 грамів борошна, що залишилися. Руками замісіть тісто ще раз.

Розділіть тісто на три рівні частини. Ви можете використовувати це тісто для різних видів хачапурі, наприклад, аджарського, імеретинського або ачми.

Підготуйте начинку — натріть сир, вбийте яйце, додайте вершкове масло, трохи посоліть і ретельно перемішайте.

Розкачайте качалкою коло діаметром від 15 см і всередину покладіть три ложки начинки. Після цього потрібно зібрати краї та заліпити їх. Переверніть корж униз і ще раз акуратно розкачайте.

Розігрійте сковорідку і просмажте хачапурі з обох боків. Можна накрити кришкою.

Також ви можете приготувати пісний хачапурі із зеленню.