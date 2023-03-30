Ароматные и вкусные: рецепт куличей с цукатами (видео)
Приготовленные по этому рецепту куличи получаются очень ароматными и воздушными.
Вкусных куличей много не бывает, а в преддверии Пасхи опытные хозяйки с радостью делятся проверенными рецептами. Предлагаем вам приготовить вкуснейший ароматный кулич по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Она подробно рассказала о процессе замешивания теста и выпечки, поэтому успех вам гарантирован.
Пасхальные куличи с цукатами
Ингредиенты:
- цукаты – 300 гр. Промыть и залить на ночь коньяком.
Для опары:
- теплое молоко – 160 мл;
- сухие дрожжи – 10 гр;
- сахар – 2 ст. л.
Для теста:
- желтки – 5 шт;
- сахар – 160 гр;
- растопленное сливочное масло – 70 гр;
- опара;
- мука – 350 гр;
- ванилин;
- цедра апельсина;
- растительное масло – 25 мл.
Для глазури:
- белок – 1 шт;
- сахарная пудра – 200 гр;
- щепотка соли;
- лимонный сок – 1 ч. л. Можно взять готовую сухую глазурь в пачках.
Способ приготовления:
Сначала делаем опару. Смешать молоко, дрожжи и сахар, хорошо размешать и оставить.
Далее готовим тесто. Все ингредиенты для него смешать. Заранее просеянную муку добавлять частями. Массу взбивать миксером не менее 15 минут, а в конце добавить растительное масло. Тесто прикрыть пленкой, накрыть полотенцем и отправить в теплое место на два часа.
Сухофрукты смешать с 1 ст ложкой кукурузного крахмала и отправить в тесто, вымесить. Дать простоять еще час.
Формы для куличей заполнить тестом на треть. Дать им подойти и отправить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, пока куличи не станут румяными, а зубочистка при их протыкании будет сухой.
Готовые куличи остудить, покрыть глазурью и присыпкой, можно украсить орехами.
Ранее Фокус писал, какие ошибки хозяйки чаще всего допускают во время приготовления куличей, и как их избежать. Также мы писали, как приготовить идеальную глазурь.