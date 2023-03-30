Ароматные и вкусные: рецепт куличей с цукатами (видео)

Приготовленные по этому рецепту куличи получаются очень ароматными и воздушными.

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Вкусных куличей много не бывает, а в преддверии Пасхи опытные хозяйки с радостью делятся проверенными рецептами. Предлагаем вам приготовить вкуснейший ароматный кулич по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Она подробно рассказала о процессе замешивания теста и выпечки, поэтому успех вам гарантирован.

Пасхальные куличи с цукатами

Ингредиенты:

цукаты – 300 гр. Промыть и залить на ночь коньяком.

Для опары:

теплое молоко – 160 мл;

сухие дрожжи – 10 гр;

сахар – 2 ст. л.

Для теста:

желтки – 5 шт;

сахар – 160 гр;

растопленное сливочное масло – 70 гр;

опара;

мука – 350 гр;

ванилин;

цедра апельсина;

растительное масло – 25 мл.

Для глазури:

белок – 1 шт;

сахарная пудра – 200 гр;

щепотка соли;

лимонный сок – 1 ч. л. Можно взять готовую сухую глазурь в пачках.

Способ приготовления:

Сначала делаем опару. Смешать молоко, дрожжи и сахар, хорошо размешать и оставить.

Далее готовим тесто. Все ингредиенты для него смешать. Заранее просеянную муку добавлять частями. Массу взбивать миксером не менее 15 минут, а в конце добавить растительное масло. Тесто прикрыть пленкой, накрыть полотенцем и отправить в теплое место на два часа.

Сухофрукты смешать с 1 ст ложкой кукурузного крахмала и отправить в тесто, вымесить. Дать простоять еще час.

Формы для куличей заполнить тестом на треть. Дать им подойти и отправить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, пока куличи не станут румяными, а зубочистка при их протыкании будет сухой.

Готовые куличи остудить, покрыть глазурью и присыпкой, можно украсить орехами.

Ранее Фокус писал, какие ошибки хозяйки чаще всего допускают во время приготовления куличей, и как их избежать. Также мы писали, как приготовить идеальную глазурь.