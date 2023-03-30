Ароматні та смачні: рецепт пасок з цукатами (відео)

Приготовані за цим рецептом паски виходять дуже ароматними та ніжними.

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Смачних пасок багато не буває, а напередодні Великодня досвідчені господині радо діляться перевіреними рецептами. Пропонуємо вам приготувати смачну ароматну паску за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Вона докладно розповіла про процес замішування тіста та випікання, тому успіх вам гарантовано.

Паски з цукатами

Інгредієнти:

цукати – 300 гр. Промити та залити на ніч коньяком.

Для опари :

тепле молоко – 160 мл;

сухі дріжджі – 10 г;

цукор – 2 ст. л.

Для тіста:

жовтки – 5 шт;

цукор – 160 г;

розтоплене вершкове масло — 70 г;

опара;

борошно — 350 г;

ванілін;

цедра апельсина;

олія – 25 мл.

Для глазурі:

білок – 1 шт.;

цукрова пудра – 200 г;

дрібка солі;

лимонний сік — 1 ч. л. Можна взяти готову суху глазур у пачках.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару. Змішати молоко, дріжджі та цукор, добре розмішати та залишити.

Далі готуємо тісто. Усі інгредієнти для нього змішати. Заздалегідь просіяне борошно додавати частинами. Масу збивати міксером не менше 15 хвилин, а в кінці додати олію. Тісто прикрити плівкою, накрити рушником та відправити у тепле місце на дві години.

Сухофрукти змішати з 1 столовою ложкою кукурудзяного крохмалю і відправити в тісто, вимісити. Залишити ще на годину.

Форми для пасок заповнити тістом на третину. Дати йому підійти і відправити в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, доки паски не стануть рум'яними, а зубочистка при їх протиканні буде сухою.

Готові паски остудити, покрити глазур'ю та присипкою, можна прикрасити горіхами.

Раніше Фокус писав, яких помилок господині найчастіше припускаються під час приготування пасок, і як їх уникнути. Також ми писали, як приготувати ідеальну глазур.