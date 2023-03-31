Постное меню. Рецепт вкуснейшего салата с рыбой и овощами

Легкий и вкусный, этот салат украсит ваш праздничный стол, или станет отличным ужином.

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Для этого рецепта салата с рыбой и овощами лучше всего использовать судака, потому что это нежная и диетическая рыба, которая хорошо сочетается с овощами.

В оригинальном рецепте судака отваривают, но вы также можете запечь его в фольге, или пергаменте. Вкус салата немного изменится, но это будет также вкусно. Фокус гарантирует.

Салат с судаком и овощами

Ингредиенты:

филе судака — 350 г;

три картофелины;

один перец болгарский;

лук зеленый — 1 пучок;

салат листовой — 1 пучок;

лимонный сок — 1 ст. л.;

масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Отварите рыбное филе в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками. У судака плотная мякоть, так что для салатов он подходит идеально. Но вы можете взять и любую другую белую рыбу. Даже хека, или минтая.

Отварите картофель в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Помойте болгарский перец, удалит семена и также нарежьте кубиками. Лук зеленый также нарежьте помельче и добавьте к прочим ингредиентам. Салат хорошенько промойте и порвите на кусочки.

Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец черный молотый в небольшой мисочке — это будет заправка для салата.

В большой миске соедините рыбу, картофель, перец, лук и салат. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте так, или выложите на большое блюдо.

Также вы можете приготовить вкуснейший салат из говядины с овощами.