Пісне меню. Рецепт смачного салату з рибою та овочами

Легкий і смачний, цей салат прикрасить ваш святковий стіл або стане чудовою вечерею.

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Для цього рецепту салату з рибою та овочами найкраще використовувати судака, тому що це ніжна та дієтична риба, яка добре поєднується з овочами.

В оригінальному рецепті судака відварюють, але ви також можете запекти його у фользі або пергаменті. Смак салату трохи зміниться, але це буде також смачно. Фокус гарантує.

Салат з судаком та овочами

Інгредієнти:

філе судака — 350 г;

три картоплини;

один болгарський перець;

цибуля зелена — 1 пучок;

салат листовий — 1 пучок;

лимонний сік — 1 ст. л.;

олія оливкова, сіль, перець чорний мелений.

Відваріть рибне філе у підсоленій воді до готовності, остудіть і наріжте кубиками. У судака щільна м'якоть, тому для салатів він підходить ідеально. Але ви можете взяти будь-яку іншу білу рибу. Навіть хека, або минтая.

Відваріть картоплю в мундирі, очистить і наріжте кубиками. Помийте болгарський перець, видаліт насіння і також наріжте кубиками. Цибуля зелена також наріжте дрібніше і додайте до інших інгредієнтів. Салат добре промийте і порвіть на шматочки.

Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець чорний мелений у невеликій мисочці – це буде заправка для салату.

У великій мисці з'єднайте рибу, картоплю, перець, цибулю та салат. Полийте заправкою та акуратно перемішайте. Подавайте так, або викладіть на велике блюдо.

Також ви можете приготувати смачний салат із яловичини з овочами.