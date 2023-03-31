Вкусно даже без мяса. Рецепт пасты со стручковой фасолью и помидорами

Для этого рецепта лучше всего подойдут пенне. Этот вид пасты идеален для соусов.

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Паста со стручковой фасолью и помидорами — это легкое и ароматное блюдо, которое готовится за 20 минут. Пенне — это один из видов итальянской пасты. Они напоминают маленькие трубочки. И этот вид пасты идеально подходит для соусов с овощами, мясом или сыром.

В этом рецепте нет мяса и сыра, он подходит для тех, кто соблюдает пост, и для вегетарианцев. Но вы всегда можете дополнить это блюдо ветчиной и пармезаном. Фокус расскажет, как приготовить вкусное блюдо из стручковой фасоли и пасты.

Паста со стручковой фасолью и помидорами

Ингредиенты:

250 г пенне;

три столовые ложки оливкового масла;

два зубчика чеснока;

200 г стручковой фасоли;

один лимон;

150 г помидоров черри, обычных, или пелати;

молотый черный перец, соль, несколько веточек базилика.

Отварите пенне в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает минут 15. Откиньте на дуршлаг, сохранив воду, в которой варились макароны.

В сковороде разогрейте две столовые ложки масла. Выложите мелко нарезанный чеснок, прожарьте секунд тридцать и добавьте фасоль. Приправьте перцем и солью и готовьте на слабом огне около семи минут, периодически помешивая.

Выложите в сковороду пенне и перемешайте. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, немного воды из-под макарон, одну столовую ложку масла, мелко натертую лимонную цедру и сок половинки лимона. Перемешайте ингредиенты и готовьте еще минуты три. Перед подачей посыпьте пасту рубленым базиликом. Если у вас обычные помидоры – нарежьте их кубиками, если пелати – то добавляйте, как есть.

К такой пасте идеально подойдет салат из говядины со свежими овощами. И у вас получится изысканный ужин.