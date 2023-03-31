Вкусно даже без мяса. Рецепт пасты со стручковой фасолью и помидорами
Для этого рецепта лучше всего подойдут пенне. Этот вид пасты идеален для соусов.
Паста со стручковой фасолью и помидорами — это легкое и ароматное блюдо, которое готовится за 20 минут. Пенне — это один из видов итальянской пасты. Они напоминают маленькие трубочки. И этот вид пасты идеально подходит для соусов с овощами, мясом или сыром.
В этом рецепте нет мяса и сыра, он подходит для тех, кто соблюдает пост, и для вегетарианцев. Но вы всегда можете дополнить это блюдо ветчиной и пармезаном. Фокус расскажет, как приготовить вкусное блюдо из стручковой фасоли и пасты.
Паста со стручковой фасолью и помидорами
Ингредиенты:
- 250 г пенне;
- три столовые ложки оливкового масла;
- два зубчика чеснока;
- 200 г стручковой фасоли;
- один лимон;
- 150 г помидоров черри, обычных, или пелати;
- молотый черный перец, соль, несколько веточек базилика.
Отварите пенне в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает минут 15. Откиньте на дуршлаг, сохранив воду, в которой варились макароны.
В сковороде разогрейте две столовые ложки масла. Выложите мелко нарезанный чеснок, прожарьте секунд тридцать и добавьте фасоль. Приправьте перцем и солью и готовьте на слабом огне около семи минут, периодически помешивая.
Выложите в сковороду пенне и перемешайте. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, немного воды из-под макарон, одну столовую ложку масла, мелко натертую лимонную цедру и сок половинки лимона. Перемешайте ингредиенты и готовьте еще минуты три. Перед подачей посыпьте пасту рубленым базиликом. Если у вас обычные помидоры – нарежьте их кубиками, если пелати – то добавляйте, как есть.
К такой пасте идеально подойдет салат из говядины со свежими овощами. И у вас получится изысканный ужин.