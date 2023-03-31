Смачно навіть без м'яса. Рецепт пасти зі стручковою квасолею та помідорами

Для цього рецепту найкраще підійдуть пенне. Цей вид пасти є ідеальним для соусів.

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Паста зі стручковою квасолею та помідорами — це легка та ароматна страва, яка готується за 20 хвилин. Пенне — це один із видів італійської пасти. Вони нагадують маленькі трубочки з діагонально зрізаними краями. І цей вид пасти ідеально підходить для соусів із овочами, м'ясом чи сиром.

У цьому рецепті немає м'яса та сиру, він підходить для тих, хто дотримується посту, і для вегетаріанців. Але ви завжди можете доповнити цю страву шинкою та пармезаном. Фокус розповість, як приготувати смачну страву зі стручкової квасолі та пасти. Нагадаємо, стручкову квасолю ще називають спаржевою.

Паста зі стручковою квасолею та помідорами

Інгредієнти:

250 г пенне;

три столові ложки оливкової олії;

два зубчики часнику;

200 г стручкової квасолі;

один лимон;

150 г помідорів чері, звичайних або пелаті;

мелений чорний перець, сіль, кілька гілочок базиліку.

Відваріть пенне в підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай це займає хвилин 15. Відкиньте на сито, зберігши воду, в якій варилися макарони.

У сковороді розігрійте дві столові ложки олії. Викладіть дрібно нарізаний часник, просмажте 30 секунд і додайте квасолю. Приправте перцем і сіллю та готуйте на слабкому вогні близько семи хвилин, періодично помішуючи.

Викладіть у сковороду пенне та перемішайте. Додайте помідори черрі, розрізані навпіл, трохи води з-під макаронів, одну столову ложку олії, дрібно натерту лимонну цедру і сік половинки лимона. Перемішайте інгредієнти та готуйте ще хвилини три. Перед подачею посипте пасту рубаним базиліком. Якщо у вас звичайні помідори – наріжте їх кубиками, якщо пелати – додавайте, як є.

До такої пасти ідеально підійде салат із яловичини зі свіжими овочами. І у вас вийде вишукана вечеря.