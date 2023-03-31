Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Огонь во рту: рецепт вкуснейшего острого салата с говядиной

Острый салат, салат с говядиной, рецепт салата
Фото: recepti_tomis/instagram | Острый салат

После приготовления салат нужно поставить на час в холодильник, чтобы он настоялся.

Related video

Блюда с острым вкусом – на любителя, но таковых, как показывает практика, все же немало. И если в вашей семье есть те, кто хочет чего-то попикантнее, предлагаем приготовить острый салат по рецепту кулинарного блогера с ником recepti_tomis.

Острый салат с говядиной

Ингредиенты:

  • говядина отварная – 400 гр;
  • горошек консервированный – 1 банка;
  • помидоры – 4 шт;
  • огурцы – 3 шт;
  • болгарский перец (разных цветов) – 2 шт;
  • кинза – 1 пучок;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • красный перец сушеный по вкусу;
  • паприка сушеная;
  • соевый соус – 4 ст. л;
  • кориандр сушеный;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и нарезать тонкой соломкой. Говядину измельчить так же. Помидоры очистить от сердцевины и тоже порезать, все сложить в глубокую посуду. Туда же сложить все приправы, залить раскаленным растительным маслом, влить соевый соус, размешать. Готовый салат отправить в холодильник минимум на час, чтобы салат настоялся. Для тех, кто любит поострее, можно добавить больше красного перца.

В результате салат выглядит очень аппетитно, он вкусный и острый.

Для тех же, кто не любит экстремальных вкусов, советуем приготовить салат с черносливом. Он питательный и очень сытный.