Огонь во рту: рецепт вкуснейшего острого салата с говядиной

После приготовления салат нужно поставить на час в холодильник, чтобы он настоялся.

Related video

Блюда с острым вкусом – на любителя, но таковых, как показывает практика, все же немало. И если в вашей семье есть те, кто хочет чего-то попикантнее, предлагаем приготовить острый салат по рецепту кулинарного блогера с ником recepti_tomis.

Острый салат с говядиной

Ингредиенты:

говядина отварная – 400 гр;

горошек консервированный – 1 банка;

помидоры – 4 шт;

огурцы – 3 шт;

болгарский перец (разных цветов) – 2 шт;

кинза – 1 пучок;

чеснок – 3 зубчика;

красный перец сушеный по вкусу;

паприка сушеная;

соевый соус – 4 ст. л;

кориандр сушеный;

растительное масло.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и нарезать тонкой соломкой. Говядину измельчить так же. Помидоры очистить от сердцевины и тоже порезать, все сложить в глубокую посуду. Туда же сложить все приправы, залить раскаленным растительным маслом, влить соевый соус, размешать. Готовый салат отправить в холодильник минимум на час, чтобы салат настоялся. Для тех, кто любит поострее, можно добавить больше красного перца.

В результате салат выглядит очень аппетитно, он вкусный и острый.

Для тех же, кто не любит экстремальных вкусов, советуем приготовить салат с черносливом. Он питательный и очень сытный.