Огонь во рту: рецепт вкуснейшего острого салата с говядиной
После приготовления салат нужно поставить на час в холодильник, чтобы он настоялся.
Блюда с острым вкусом – на любителя, но таковых, как показывает практика, все же немало. И если в вашей семье есть те, кто хочет чего-то попикантнее, предлагаем приготовить острый салат по рецепту кулинарного блогера с ником recepti_tomis.
Острый салат с говядиной
Ингредиенты:
- говядина отварная – 400 гр;
- горошек консервированный – 1 банка;
- помидоры – 4 шт;
- огурцы – 3 шт;
- болгарский перец (разных цветов) – 2 шт;
- кинза – 1 пучок;
- чеснок – 3 зубчика;
- красный перец сушеный по вкусу;
- паприка сушеная;
- соевый соус – 4 ст. л;
- кориандр сушеный;
- растительное масло.
Способ приготовления:
Все овощи помыть и нарезать тонкой соломкой. Говядину измельчить так же. Помидоры очистить от сердцевины и тоже порезать, все сложить в глубокую посуду. Туда же сложить все приправы, залить раскаленным растительным маслом, влить соевый соус, размешать. Готовый салат отправить в холодильник минимум на час, чтобы салат настоялся. Для тех, кто любит поострее, можно добавить больше красного перца.
В результате салат выглядит очень аппетитно, он вкусный и острый.
Для тех же, кто не любит экстремальных вкусов, советуем приготовить салат с черносливом. Он питательный и очень сытный.