Вогонь у роті: рецепт смачного гострого салату з яловичиною

Після приготування салат потрібно поставити на годину в холодильник, щоб він настоявся.

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Страви з гострим смаком — на любителя, але таких, як показує практика, все ж чимало. І якщо у вашій родині є ті, хто хоче чогось пікантнішого, пропонуємо приготувати гострий салат за рецептом кулінарного блогера з ніком recepti_tomis.

Гострий салат з яловичиною

Інгредієнти:

яловичина відварена – 400 г;

консервований горошок – 1 банка;

помідори – 4 шт.;

огірки – 3 шт;

болгарський перець (різних кольорів) – 2 шт;

кінза – 1 пучок;

часник – 3 зубчики;

червоний перець сушений до смаку;

паприка сушена;

соєвий соус – 4 ст. л;

коріандр сушений;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та нарізати тонкою соломкою. Яловичину подрібнити так само. Помідори очистити від серцевини і теж порізати, скласти все в глибокий посуд. Туди ж додати всі приправи, залити гарячою олією, влити соєвий соус, розмішати. Готовий салат відправити в холодильник щонайменше на годину, щоб він настоявся. Для тих, хто любить гостріше, можна додати більше червоного перцю.

Готовий салат має дуже апетитний вигляд і виходить смачнючим.

Для тих же, хто не любить екстремальних смаків, радимо приготувати салат із чорносливом. Він поживний та дуже ситний.