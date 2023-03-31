Вогонь у роті: рецепт смачного гострого салату з яловичиною
Після приготування салат потрібно поставити на годину в холодильник, щоб він настоявся.
Страви з гострим смаком — на любителя, але таких, як показує практика, все ж чимало. І якщо у вашій родині є ті, хто хоче чогось пікантнішого, пропонуємо приготувати гострий салат за рецептом кулінарного блогера з ніком recepti_tomis.
Гострий салат з яловичиною
Інгредієнти:
- яловичина відварена – 400 г;
- консервований горошок – 1 банка;
- помідори – 4 шт.;
- огірки – 3 шт;
- болгарський перець (різних кольорів) – 2 шт;
- кінза – 1 пучок;
- часник – 3 зубчики;
- червоний перець сушений до смаку;
- паприка сушена;
- соєвий соус – 4 ст. л;
- коріандр сушений;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити та нарізати тонкою соломкою. Яловичину подрібнити так само. Помідори очистити від серцевини і теж порізати, скласти все в глибокий посуд. Туди ж додати всі приправи, залити гарячою олією, влити соєвий соус, розмішати. Готовий салат відправити в холодильник щонайменше на годину, щоб він настоявся. Для тих, хто любить гостріше, можна додати більше червоного перцю.
Готовий салат має дуже апетитний вигляд і виходить смачнючим.
Для тих же, хто не любить екстремальних смаків, радимо приготувати салат із чорносливом. Він поживний та дуже ситний.