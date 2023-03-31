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Вогонь у роті: рецепт смачного гострого салату з яловичиною

Гострий салат, салат з яловичиною, рецепт салату
Фото: recepti_tomis/instagram | Гострий салат

Після приготування салат потрібно поставити на годину в холодильник, щоб він настоявся.

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Страви з гострим смаком — на любителя, але таких, як показує практика, все ж чимало. І якщо у вашій родині є ті, хто хоче чогось пікантнішого, пропонуємо приготувати гострий салат за рецептом кулінарного блогера з ніком recepti_tomis.

Гострий салат з яловичиною

Інгредієнти:

  • яловичина відварена – 400 г;
  • консервований горошок – 1 банка;
  • помідори – 4 шт.;
  • огірки – 3 шт;
  • болгарський перець (різних кольорів) – 2 шт;
  • кінза – 1 пучок;
  • часник – 3 зубчики;
  • червоний перець сушений до смаку;
  • паприка сушена;
  • соєвий соус – 4 ст. л;
  • коріандр сушений;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та нарізати тонкою соломкою. Яловичину подрібнити так само. Помідори очистити від серцевини і теж порізати, скласти все в глибокий посуд. Туди ж додати всі приправи, залити гарячою олією, влити соєвий соус, розмішати. Готовий салат відправити в холодильник щонайменше на годину, щоб він настоявся. Для тих, хто любить гостріше, можна додати більше червоного перцю.

Готовий салат має дуже апетитний вигляд і виходить смачнючим.

Для тих же, хто не любить екстремальних смаків, радимо приготувати салат із чорносливом. Він поживний та дуже ситний.