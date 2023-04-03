Нежный сметанник с секретным ингредиентом: полезно и не слишком калорийно

Этот вкуснейший сметанник очень просто приготовить, порадовав себя и близких нежным десертом, который не ударит по вашей фигуре.

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Классический сметанник – хорошо известное блюдо и его рецепт знают многие. Но что если вы захотите привнести в сметанник особый ингредиент, который позволит заиграть ему другими вкусовыми оттенками?

Фокус предлагает вам приготовить сметанник с яблоками, ведь яблоки богаты витаминами и клетчаткой, а сметана содержит витамины А, В2, В12, С и кальций, которые очень необходимы организму. В среднем, одна порция сметанника с яблоками содержит около 230 ккал. Сметана 20% жирности содержит 206 ккал на 100 грамм, а яблоки — около 47 ккал на 100 грамм.

Рецепт сметанника с яблоками

Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан сахара

1 стакан сметаны

1 стакан муки

3 яблока

1/2 чайной ложки соды

Сначала взбейте яйца с сахаром в миске. Добавьте муку и сметану и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте в тесто соду и нарезанные яблоки и хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму, предварительно смазанную маслом. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Вот и все. Ваш сметанник с яблоками готов. Можно присыпать его корицей по желанию или добавить еще какую-нибудь кондитерскую приправу на свой вкус и насладиться воздушным весенним десертом.

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