Ніжний сметанник із секретним інгредієнтом: корисно та не надто калорійно

Цей смачний сметанник дуже просто приготувати, потішивши себе та близьких ніжним десертом, який не вдарить по вашій фігурі.

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Класичний сметанник – добре відома страва та її рецепт знає багато хто. Але якщо ви захочете привнести в сметанник особливий інгредієнт, який дозволить заграти йому іншими смаковими відтінками?

Фокус пропонує вам приготувати сметанник з яблуками, адже яблука багаті на вітаміни та клітковину, а сметана містить вітаміни А, В2, В12, С і кальцій, які дуже необхідні організму. У середньому одна порція сметанника з яблуками містить приблизно 230 ккал. Сметана 20% жирності містить 206 ккал на 100 грамів, а яблука – приблизно 47 ккал на 100 грамів.

Рецепт сметанника з яблуками

Інгредієнти:

2 яйця;

1 склянка цукру;

1 склянка сметани;

1 склянка борошна;

3 яблука:

1/2 чайної ложки соди.

Спочатку збийте яйця із цукром у мисці. Додайте борошно і сметану і ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Яблука очистить і наріжте невеликими шматочками. Додайте в тісто соду і нарізані яблука і добре перемішайте. Вилийте тісто у форму, попередньо змащену олією. Випікайте пиріг за температури 180 градусів протягом 30 хвилин.

От і все. Ваш сметанник із яблуками готовий. Можна присипати його корицею за бажанням або додати якусь кондитерську приправу на свій смак і насолодитися пухким весняним десертом.

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