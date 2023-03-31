Торт "Наполеон" с пломбирным кремом: рецепт любимого десерта с новым вкусом

Взбитые сливки добавят крему особенный вкус, что придаст любимому десерту новизну.

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Торт "Наполеон" – это вечная классика. Сухие несладкие коржи, пропитанные заварным кремом, – вкус, знакомый с детства каждому, кто любит сладкое. Однако в последнее время кулинарные блогеры все больше экспериментируют и предлагают разнообразить десерт, приготовив для него не традиционный заварной крем, а, например, пломбирный. Таким рецептом "Наполеона" поделилась кулинарный блогер под ником recepti_toma.

Торт "Наполеон" с пломбирным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 360 гр;

сливочное масло или маргарин – 300 гр;

соль – 0,5 ч. л;

уксус (5-7%) – 1 ст. л;

вода – 100 мл.

Для крема:

молоко – 400 мл;

яйцо – 1 шт;

крахмал – 40 гр;

сахар – 200 гр;

сливочное масло – 100 гр;

сливки (33-35%) – 200 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Для этого замороженное сливочное масло, окуная в муку, натереть на крупной терке и перемешать до образования крошки. Отдельно смешать все остальные ингредиенты и добавить их в крошку. Быстро замесить тесто и отправить в холодильник на час. По истечении этого времени тесто разделить на 12 частей, каждый корж очень тонко раскатать и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до румяного цвета.

Далее готовим крем. Молоко влить в кастрюлю, поставить на огонь. Отдельно смешать сахар, крахмал и яйцо до однородной массы, потом туда же тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая массу венчиком. Поставить получившуюся смесь обратно на огонь и варить до густоты. В горячую смесь добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Дать полностью остыть. В остывший крем ввести взбитые сливки, хорошо перемешать.

Для сборки торта лучше взять кулинарное кольцо, поскольку коржи могут крошиться. Каждый корж перемазать кремом, верхний корж тоже покрыть кремом, посыпать торт сверху и по бокам крошкой, поставить в холодильник на несколько часов. При подаче можно украсить верх торта фруктами или другим декором по желанию.

Ранее Фокус писал, как приготовить "Наполеон" без духовки и сделать его с апельсиновым кремом.