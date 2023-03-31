Торт "Наполеон" із пломбірним кремом: рецепт улюбленого десерту з новим смаком

Збиті вершки додадуть крему особливого смаку, що зробить улюблений десерт новим.

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Торт "Наполеон" – це вічна класика. Сухі несолодкі коржі, просочені заварним кремом, – смак, знайомий із дитинства кожному, хто любить солодке. Однак останнім часом кулінарні блогери все більше експериментують і пропонують урізноманітнити десерт, приготувавши для нього не традиційний крем, а, наприклад, пломбірний. Таким рецептом "Наполеона" поділилася кулінарна блогерка під ніком recepti_toma.

Торт "Наполеон" із пломбірним кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 360 г;

вершкове масло чи маргарин – 300 г;

сіль – 0,5 ч. л;

оцет (5-7%) – 1 ст. л;

вода – 100 мл.

Для крему:

молоко – 400 мл;

яйце – 1 шт;

крохмаль – 40 г;

цукор – 200 г;

вершкове масло – 100 г;

вершки (33-35%) — 200 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Для цього заморожене вершкове масло, занурюючи в борошно, натерти на тертці і перемішати до утворення крихти. Окремо змішати решту інгредієнтів і додати їх у крихту. Швидко замісити тісто та відправити у холодильник на годину. Після цього тісто розділити на 12 частин, кожен корж дуже тонко розкачати і випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці до рум'яного кольору.

Далі готуємо крем. Молоко влити у каструлю, поставити на вогонь. Окремо змішати цукор, крохмаль і яйце до однорідної маси, потім туди ж тонкою цівкою влити гаряче молоко, постійно помішуючи масу. Поставити суміш, що утворилася, назад на вогонь і варити до густоти. У гарячу масу додати вершкове масло і перемішати до однорідності. Дати повністю охолонути. В остиглий крем ввести збиті вершки, добре перемішати.

Для формування торта краще взяти кулінарне кільце, оскільки коржі можуть кришитися. Кожен корж перемазати кремом, верхній корж теж покрити кремом, посипати торт зверху та з боків крихтою, поставити в холодильник на кілька годин. Під час подачі можна прикрасити верх торта фруктами або іншим декором за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати "Наполеон" без духовки та зробити його з апельсиновим кремом.