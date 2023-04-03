Торт "Три банана": рецепт вкуснейшего десерта без выпечки за 5 минут

Чтобы торт максимально застыл и пропитался, его нужно на пару часов поставить в холодильник. Еще лучше приготовить десерт с вечера, тогда к утру он будет в идеальной кондиции.

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Вкусный и простой тортик к утреннему чаю – лучшее начало дня. А если он еще и не требует выпечки, то сам Бог велел его приготовить. Своим проверенным рецептом быстрого десерта поделилась кулинарный блогер Татьяна Калягина. На его приготовление уйдет совсем немного времени, поскольку выпекать торт не нужно.

Торт "Три банана"

Ингредиенты:

банан – 3 шт;

шоколадное печенье – 250 гр.

какао – 3 ст. л;

крахмал – 5 ст. л;

сахар – 7 ст. л;

ванилин – 1 ч. л;

молоко – 1 литр;

сливочное масло – 100 гр.

Способ приготовления:

В кастрюлю с глубоким дном всыпать какао, крахмал, сахар, ванилин и все хорошо перемешать. Затем туда же влить молоко тонкой струйкой, все снова хорошо перемешать, поставить на огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить сливочное масло, размешать и снять с плиты, немного остудить.

В разъемную форму, выстеленную пищевой пленкой, положить три банана, порезанные на кусочки высотой 2 см, и залить их половиной пучившейся шоколадной кремовой массы. Сверху торт посыпать измельченным в крошку шоколадным печеньем, утрамбовать, сверху нанести оставшийся крем. Поставить десерт на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался и застыл.

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