Торт "Три банани": рецепт найсмачнішого десерту без випічки за 5 хвилин

Щоб торт максимально застиг і просочився, його потрібно на кілька годин поставити в холодильник. Ще краще приготувати десерт із вечора, тоді до ранку він буде ідеальної кондиції.

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Смачний та простий тортик до ранкового чаю – найкращий початок дня. А якщо він ще й не вимагає випічки, то сам Бог велів приготувати його. Своїм перевіреним рецептом швидкого десерту поділилася кулінарна блогерка Тетяна Калягіна. На його приготування піде зовсім небагато часу, оскільки випікати торт не потрібно.

Торт "Три банани"

Інгредієнти:

банан – 3 шт;

шоколадне печиво – 250 г.

какао – 3 ст. л;

крохмаль – 5 ст. л;

цукор – 7 ст. л;

ванілін – 1 ч. л;

молоко – 1 літр;

вершкове масло – 100 г.

Спосіб приготування:

У каструлю з глибоким дном всипати какао, крохмаль, цукор, ванілін і добре перемішати. Потім туди ж влити молоко тонкою цівкою, все знову добре перемішати, поставити на вогонь і довести до загусання, постійно помішуючи. Наприкінці додати вершкове масло, розмішати і зняти з плити, трохи остудити.

У роз'ємну форму, вистелену харчовою плівкою, покласти три банани, порізані на шматочки висотою 2 см, і залити їх половиною шоколадної кремової маси. Зверху торт посипати подрібненим в крихту шоколадним печивом й утрамбувати, а зверху нанести крем, що залишився. Поставити десерт на кілька годин у холодильник, щоб він просочився і застиг.

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