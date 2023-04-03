Вкусный и нежный десерт. Рецепт торта "Милка" с молочным кремом

Нет ничего лучше, чем воздушный шоколадный бисквит с нежным молочным кремом.

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Если вы хотите попробовать приготовить новый оригинальный торт, попробуйте торт "Милка". Сочетание шоколадного бисквита и молочного крема приведет вас в восторг.

Он сочетает в себе бисквитные шоколадные коржи с влажной и пористой текстурой, ванильный сливочный крем с белым шоколадом и помадку на основе темного и молочного шоколада. Этот торт никого не оставит равнодушным, к тому же готовится он довольно просто. А белый крем напоминает по вкусу мороженое пломбир. Фокус расскажет, как приготовить торт "Милка".

Торт "Милка"

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца;

70 г муки;

60 г сахара;

3 ст. л. какао-порошка;

4 ст. л. горячей воды;

10 г разрыхлителя теста;

щепотка соли.

Для крема:

600 мл молока;

70 г крахмала;

30 г сахара;

70 г белого шоколада;

150 г сливочного масла;

100 г сахарной пудры;

1 пакетик ванильного сахара.

Для помадки:

50 г сливочного масла;

40 г темного шоколада;

30 г молочного шоколада;

2 ст. л. сливок или молока.

Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте с солью и половиной сахара до пышной массы.

Желтки взбейте с оставшимся сахаром, постепенно добавить взбитые белки, аккуратно перемешивая лопаткой. Смешайте муку с разрыхлителем и какао, добавьте в несколько этапов к взбитым яйцам, аккуратно перемешивая лопаткой, затем добавьте горячую воду и снова аккуратно перемешайте.

Выложите тесто в форму, выстеленную пергаментной бумагой. Можно также разделить тесто на две равные части и выпекать коржи отдельно.

Выпекайте примерно 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовность можно проверить зубочисткой.

Готовый бисквит полностью остудите, затем при помощи длинного ножа или плотной нити разрежьте его на два коржа.

В сотейник выложите разломанный белый шоколад, добавить молоко (500 мл), поставьте на огонь и, часто помешивая, доведите до растворения шоколад

Оставшееся молоко (100 мл) смешайте с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, вылейте в смесь молока и шоколада. Варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снимите с огня, и полностью остудите.

Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, затем, не переставая взбивать, постепенно добавьте остывший заварной крем.

Поместите один бисквит в разъемное кольцо или форму, выложите половину крема, накройте вторым коржом, выложите оставшийся крем, разровняйте лопаткой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Соедините все ингредиенты для помадки в глубокой миске, поместите на водяную баню и растопите, постоянно перемешивая. Затем остудите до чуть теплого состояния и залейте сверху ваш торт. Уберите торт "Милка" в холодильник на шесть часов, а лучше на ночь.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Карпатка", напоминающий огромный эклер.