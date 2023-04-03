Смачний і ніжний десерт. Рецепт торта "Мілка" з молочним кремом

Немає нічого кращого, ніж шоколадний бісквіт із ніжним молочним кремом.

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Якщо ви хочете спробувати приготувати новий оригінальний торт, спробуйте торт "Мілка". Поєднання шоколадного бісквіта та молочного крему приведе вас у захват.

Він поєднує в собі бісквітні шоколадні коржі з вологою та пористою текстурою, ванільний вершковий крем із білим шоколадом і помадку на основі темного та молочного шоколаду. Цей торт нікого не залишить байдужим, до того ж він готується досить просто. А білий крем нагадує на смак морозиво пломбір. Фокус розповість, як приготувати торт "Мілка".

Торт "Мілка"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

4 яйця;

70 г борошна;

60 г цукру;

3 ст. л. какао-порошку;

4 ст. л. гарячої води;

10 г розпушувача тіста;

дрібка солі.

Для крему:

600 мл молока;

70 г крохмалю;

30 г цукру;

70 г білого шоколаду;

150 г вершкового масла;

100 г цукрової пудри;

1 пакетик ванільного цукру.

Для помадки:

50 г вершкового масла;

40 г чорного шоколаду;

30 г молочного шоколаду;

2 ст. л. вершків чи молока.

Яйця розділіть на білки та жовтки. Білки збийте із сіллю та половиною цукру до пишної маси.

Жовтки збийте з цукром, що залишився, поступово додати збиті білки, акуратно перемішуючи лопаткою. Змішайте борошно з розпушувачем і какао, додайте в кілька етапів до збитих яєць, акуратно перемішуючи лопаткою, потім додайте гарячу воду і знову акуратно перемішайте.

Викладіть тісто у форму, вистелену пергаментним папером. Можна також розділити тісто на дві рівні частини та випікати коржі окремо.

Випікайте приблизно 15 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів. Готовність можна перевірити зубочисткою.

Готовий бісквіт повністю остудіть, потім за допомогою довгого ножа або щільної нитки розріжте його на два коржі.

У сотейник викладіть розламаний білий шоколад, додайте молоко (500 мл), поставте на вогонь і часто помішуючи, доведіть до розчинення шоколад.

Молоко (100 мл), що залишилося, змішайте з цукром, ванільним цукром і крохмалем, вилийте в суміш молока і шоколаду. Варіть, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зніміть з вогню і повністю остудіть.

Збийте вершкове масло з цукровою пудрою, потім, не перестаючи збивати, поступово додайте остиглий заварний крем.

Помістіть один бісквіт у роз'ємне кільце або форму, викладіть половину крему, накрийте другим коржем, викладіть крем, що залишився, розрівняйте лопаткою і приберіть в холодильник на 2-3 години.

З'єднайте всі інгредієнти для помадки в глибокій мисці, помістіть на водяну баню та розтопіть, постійно перемішуючи. Потім остудіть і залийте зверху ваш торт. Залишить торт "Мілка" в холодильнику на шість годин, а краще на ніч.

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