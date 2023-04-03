Два в одном. Рецепт вкуснейшего пирога-жюльена на ужин (видео)
Пирог с грибами, мясом и сыром – абсолютно полноценный ужин для всей семьи.
Если ломаете голову над тем, что сытного и вкусного приготовить на ужин, советуем вам попробовать пирог-жюльен из бездрожжевого теста, который предлагает кулинарный блогер Юрий Королев. В его приготовлении нет ничего сложного, поэтому он получится даже у новичков.
Пирог-жюльен
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 250 гр;
- сливки (жирность 10%) – 200 мл;
- яйцо – 2 шт;
- сыр твердый – 150 гр;
- соль/перец/прованские травы – по вкусу;
- масло сливочное – 30 гр;
- филе курицы – 500 гр;
- шампиньоны свежие – 300 гр;
- лук – 100 гр;
- желток для смазывания теста – 2 шт;
- петрушка свежая для украшения.
Способ приготовления:
Лук почистить, мелко порезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Шампиньоны помыть, нарезать, добавить к луку и обжаривать вместе с ним. Затем туда же положить нарезанное кусочками куриное филе и жарить до полуготовности.
Далее нужно взять форму для выпекания, смазать ее маслом и выстелить раскатанным листом слоеного теста, создавая подобие мешочка, внутрь которого положить ранее обжаренную начинку. Чтобы начинка схватилась, нужно залить ее омлетной массой, смешанной из двух яиц и сливок со специями. Начинку, залитую омлетной массой, посыпать тертым сыром и украсить сверху сырыми шампиньонами. Затем завернуть бортики теста, оставляя открытым центр пирога, смазать их желтком и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Когда тесто приобретет золотистый цвет, пирог готов.
Ранее Фокус писал, как приготовить острый мексиканский пирог с мясом.