Два в одном. Рецепт вкуснейшего пирога-жюльена на ужин (видео)

Пирог с грибами, мясом и сыром – абсолютно полноценный ужин для всей семьи.

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Если ломаете голову над тем, что сытного и вкусного приготовить на ужин, советуем вам попробовать пирог-жюльен из бездрожжевого теста, который предлагает кулинарный блогер Юрий Королев. В его приготовлении нет ничего сложного, поэтому он получится даже у новичков.

Пирог-жюльен

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 250 гр;

сливки (жирность 10%) – 200 мл;

яйцо – 2 шт;

сыр твердый – 150 гр;

соль/перец/прованские травы – по вкусу;

масло сливочное – 30 гр;

филе курицы – 500 гр;

шампиньоны свежие – 300 гр;

лук – 100 гр;

желток для смазывания теста – 2 шт;

петрушка свежая для украшения.

Способ приготовления:

Лук почистить, мелко порезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Шампиньоны помыть, нарезать, добавить к луку и обжаривать вместе с ним. Затем туда же положить нарезанное кусочками куриное филе и жарить до полуготовности.

Далее нужно взять форму для выпекания, смазать ее маслом и выстелить раскатанным листом слоеного теста, создавая подобие мешочка, внутрь которого положить ранее обжаренную начинку. Чтобы начинка схватилась, нужно залить ее омлетной массой, смешанной из двух яиц и сливок со специями. Начинку, залитую омлетной массой, посыпать тертым сыром и украсить сверху сырыми шампиньонами. Затем завернуть бортики теста, оставляя открытым центр пирога, смазать их желтком и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Когда тесто приобретет золотистый цвет, пирог готов.

Ранее Фокус писал, как приготовить острый мексиканский пирог с мясом.