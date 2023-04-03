Два в одному. Рецепт смачного пирога-жульєна на вечерю (відео)

Пиріг з грибами, м'ясом та сиром – абсолютно повноцінна вечеря для всієї родини.

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Якщо ламаєте голову над тим, що ситного та смачного приготувати на вечерю, радимо вам скуштувати пиріг-жульєн із тіста без дріжджів, який пропонує кулінарний блогер Юрій Корольов. У його приготуванні немає нічого складного, тому він вийде навіть у новачків.

Пиріг-жульєн

Інгредієнти:

листкове тісто без дріжджів – 250 г;

вершки (жирність 10%) – 200 мл;

яйце – 2 шт;

сир твердий – 150 г;

сіль/перець/прованські трави – до смаку;

масло вершкове – 30 г;

філе курки – 500 г;

печериці свіжі – 300 г;

цибуля – 100 г;

жовток для змащування тіста – 2 шт.;

свіжа петрушка для прикраси.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Печериці помити, нарізати, додати до цибулі й обсмажувати разом з нею. Потім туди покласти нарізане шматочками куряче філе і смажити до напівготовності.

Далі потрібно взяти форму для випікання, змастити її маслом і вистелити листом розкатаного листкового тіста, створивши подобу торбинки, всередину якої покласти раніше обсмажену начинку. Щоб начинка схопилася, потрібно залити її омлетною масою, змішаною з двох яєць та вершків зі спеціями. Начинку, залиту омлетною масою, посипати тертим сиром і прикрасити сирими шампіньйонами зверху. Потім загорнути бортики тіста, залишаючи відкритим центр пирога, змастити їх жовтком і відправити в духовку, розігріту попередньо до 200 градусів, на 30-40 хвилин. Коли тісто набуде золотистого кольору, пиріг готовий.

Раніше Фокус писав, як приготувати гострий мексиканський пиріг із м'ясом.