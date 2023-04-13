Самый простой рецепт. Как приготовить хачапури с сыром

Это традиционное грузинское блюдо очень легко приготовить.

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Хачапури – это, пожалуй, самое известное и простое блюдо грузинской кухни. По сути, это лепешка с сырной начинкой. Существует много разновидностей хачапури, в зависимости от формы, теста и сыра.

Наиболее известны хачапури по-аджарски, которые готовятся в форме лодочки с расплавленным сыром и яйцом внутри. А наиболее популярны — хачапури по-мегрельски. Они круглые, с сырной начинкой и покрыты дополнительным слоем сыра сверху. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейшие хачапури с сыром на сковороде.

Хачапури с сыром

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

молоко — 200 мл;

дрожжи — 2 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 3 щепотки;

сода — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сыр сулугуни — 200 г;

масло сливочное — 70 г.

Замесите тесто из муки, молока, дрожжей, сахара, соли, соды и растительного масла. Оставьте его на час в теплом месте в миске, накрытой полотенцем.

Разделите тесто на равные части (по количеству порций) и скатайте их в шарики. Раскатайте каждый шарик в круглую лепешку диаметром чуть больше обычной тарелки.

Натрите сыр на крупной терке и добавьте к нему мягкое сливочное масло. Хорошо перемешайте и разделите на порции по размеру лепешек.

Положите начинку на одну половину лепешки и защипите края теста, образуя полукруглый пирог. Сделайте то же самое с остальными лепешками и начинкой.

Жарьте хачапури на сухой сковороде на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

Выложите готовые хачапури на тарелку и обязательно смажьте их сверху сливочным маслом. Подавайте горячими или теплыми.