Найпростіший рецепт. Як приготувати хачапурі із сиром

Цю традиційну грузинську страву дуже легко приготувати.

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Хачапурі — це, мабуть, найвідоміша та найпростіша страва грузинської кухні. По суті, це коржик із сирною начинкою. Існує багато різновидів хачапурі, залежно від форми, тіста й сиру.

Найвідоміші хачапурі по-аджарськи, які готуються у формі човника з розплавленим сиром і яйцем усередині. А найпопулярніші — хачапурі по-мегрельськи. Вони круглі, із сирною начинкою та покриті додатковим шаром сиру зверху. Фокус розповість, як приготувати смачні хачапурі із сиром на сковороді.

Хачапурі із сиром

Інгредієнти:

борошно — 2 склянки;

молоко — 200 мл;

дріжджі — 2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 3 дрібки;

сода — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сир сулугуні — 200 г;

масло вершкове — 70 г.

Замісіть тісто з борошна, молока, дріжджів, цукру, солі, соди й олії. Залишіть його на годину в теплому місці в мисці, накритій рушником.

Розділіть тісто на рівні частини (за кількістю порцій) і скачайте в кульки. Розкачайте кожну кульку в круглий коржик діаметром трохи більше за звичайну тарілку.

Натріть сир на великій тертці й додайте до нього м'яке масло. Добре перемішайте й розділіть на порції за розміром коржиків.

Покладіть начинку на половину коржика та защипніть краї тіста, утворюючи напівкруглий пиріг. Зробіть те саме з іншими коржами та начинкою.

Смажте хачапурі на сухій сковороді на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, доки з'явиться золотиста скоринка.

Викладіть готові хачапурі на тарілку й обов'язково змастіть зверху вершковим маслом. Подавайте гарячими або теплими.