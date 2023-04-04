Быстрые пирожки за 20 минут. Рецепт идеального перекуса
Жареные пирожки всегда разлетаются на ура.
Пирожки – один из самых оптимальных вариантов перекуса. С картошкой, капустой и любыми другими начинками они разлетаются со стола еще теплыми. Если вам хочется пирожков, но нет времени на то, чтобы долго возиться у плиты, рекомендуем приготовить быстрые пирожки по рецепту из блога "Сборник рецептов". Они получаются не менее вкусными, чем традиционные пирожки, жаренные на сковородке.
Быстрые пирожки
Ингредиенты:
- кефир – 400мл;
- яйцо – 1 шт
- фарш – 250-300 гр;
- мука сколько возьмет тесто;
- сахар – 1 ч. л;
- соль –1 ч. л. (без горки);
- сода -1/2 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л или сливочное масло;
- лук зеленый – 1 пучок;
- лук – 1 головка;
- специи по желанию.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать кефир, яйцо, сахар, соль, масло и просеянную муку, замесить тесто. В идеале оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Не стоит забивать его мукой сильнее обычного, иначе оно не поднимется во время жарки. Пока готовится начинка, тесто накрыть полотенцем и отставить в сторону.
Для начинки фарш смешать с порезанным мелко обычным луком и зеленым, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
Тесто разделить на кусочки, каждый раскатать, положить внутрь начинку, сформировать пирожки и обжарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон до румяной корочки. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Пирожки получаются вкусными и хрустящими.
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