Быстрые пирожки за 20 минут. Рецепт идеального перекуса

Жареные пирожки всегда разлетаются на ура.

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Пирожки – один из самых оптимальных вариантов перекуса. С картошкой, капустой и любыми другими начинками они разлетаются со стола еще теплыми. Если вам хочется пирожков, но нет времени на то, чтобы долго возиться у плиты, рекомендуем приготовить быстрые пирожки по рецепту из блога "Сборник рецептов". Они получаются не менее вкусными, чем традиционные пирожки, жаренные на сковородке.

Быстрые пирожки

Ингредиенты:

кефир – 400мл;

яйцо – 1 шт

фарш – 250-300 гр;

мука сколько возьмет тесто;

сахар – 1 ч. л;

соль –1 ч. л. (без горки);

сода -1/2 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л или сливочное масло;

лук зеленый – 1 пучок;

лук – 1 головка;

специи по желанию.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать кефир, яйцо, сахар, соль, масло и просеянную муку, замесить тесто. В идеале оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Не стоит забивать его мукой сильнее обычного, иначе оно не поднимется во время жарки. Пока готовится начинка, тесто накрыть полотенцем и отставить в сторону.

Для начинки фарш смешать с порезанным мелко обычным луком и зеленым, посолить, поперчить, хорошо перемешать.

Тесто разделить на кусочки, каждый раскатать, положить внутрь начинку, сформировать пирожки и обжарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон до румяной корочки. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Пирожки получаются вкусными и хрустящими.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное дрожжевое тесто.