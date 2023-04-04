Швидкі пиріжки за 20 хвилин. Рецепт ідеального перекусу
Смажені пиріжки завжди розлітаються на ура.
Пиріжки – один із найоптимальніших варіантів перекусу. З картоплею, капустою та будь-якими іншими начинками вони розлітаються зі столу ще теплими. Якщо вам хочеться пиріжків, але немає часу на те, щоб довго поратися біля плити, рекомендуємо приготувати швидкі пиріжки за рецептом з блогу "Збірка рецептів". Вони виходять не менш смачними, ніж традиційні пиріжки, смажені на сковорідці.
Швидкі пиріжки
Інгредієнти:
- кефір – 400мл;
- яйце – 1 шт
- фарш — 250-300 г;
- борошно скільки візьме тісто;
- цукор – 1 ч. л;
- сіль -1 ч. л. (без гірки);
- сода -1/2 ч. л;
- олія – 2 ст. л або вершкове масло;
- цибуля зелена – 1 пучок;
- цибуля – 1 головка;
- спеції за бажанням.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати кефір, яйце, цукор, сіль, масло і просіяне борошно, замісити тісто. В ідеалі воно має вийти м'яким і не липнути до рук. Не варто забивати його борошном, інакше воно не підніметься під час смаження. Поки готується начинка, тісто накрити рушником та відставити убік.
Для начинки фарш змішати з дрібно порізаною звичайною цибулею і зеленою цибулею, посолити, поперчити, добре перемішати.
Тісто розділити на шматочки, кожен розкачати, покласти всередину начинку, сформувати пиріжки й обсмажити у великій кількості олії з обох боків до рум'яної скоринки. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб з них пішов зайвий жир. Пиріжки виходять смачними та хрусткими.
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