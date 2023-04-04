Невероятный рецепт пасхального кулича со вкусом Snickers

Вкус такого кулича особенно поразит сладкоежек.

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Творожные куличи с легкой руки любителей экспериментировать со вкусами и формами уже давно превратились из традиционного пасхального блюда в самостоятельный десерт. Если недавно мы предлагали вам приготовить кулич из белого шоколада, то теперь рекомендуем рецепт творожного кулича со вкусом шоколадно-карамельного батончика Snickers. Как его приготовить, рассказали в блоге "Смачного! Рецепты".

Кулич со вкусом Snickers

Ингредиенты:

Для карамели:

сахар – 110 гр;

сливочное масло – 50 гр;

соль -1/3 ч. л;

Сливки 33% – 80 мл;

Арахис – 70 гр.

Для крема:

яйца – 2 шт;

сахар – 70 гр;

сливки – 100 мл.

Для начинки:

шоколад – 60 гр;

сливки – 30 мл.

Для основы:

кисломолочный творог – 500 гр;

масло – 60 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим карамель. Для этого на среднем огне растопить сахар, масло, соль и быстро перемешать. Влить горячие сливки, перемешать еще раз и снять с огня. 3 ст. л. карамели оставить для украшения, а к остальной массе добавить арахис и перемешать.

Далее очередь крема. Яйца нужно хорошо взбить с сахаром, одновременно влив горячие сливки. Помешивая, варить до загустения на среднем огне, затем снять с плиты и дать остыть.

Следующий этап – начинка. Шоколад залить горячими сливками, перемешать до однородности.

Последний шаг – сборка и оформление кулича. Творог, масло и крем перебить блендером до однородной массы, добавить карамель, начинку и все хорошо перемешать.

Форму поставить на тарелку, застелить двойным слоем влажной марли. Выложить массу, утрамбовать и завернуть края марли. Поставить сверху груз и поставить на ночь в холодильник. Утром вынуть кулич из формы, поставить на блюдо, сверху полить оставшейся карамелью. Можно украсить кусочками настоящего батончика.

Ранее Фокус писал, как испечь кулич из дрожжевого теста.