Неймовірний рецепт паски зі смаком Snickers

Смак такої паски особливо вразить ласунів.

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Сирні паски з легкої руки любителів експериментувати зі смаками та формами вже давно перетворилися з традиційної великодньої страви на самостійний десерт. Якщо нещодавно ми пропонували вам приготувати паску з білого шоколаду, то тепер рекомендуємо рецепт сирної паски зі смаком шоколадно-карамельного батончика Snickers. Як його приготувати, розповіли у блозі "Смачного! Рецепти".

Паска зі смаком Snickers

Інгредієнти:

Для карамелі:

цукор — 110 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль — 1/3 ч. л;

вершки 33% — 80 мл;

арахіс — 70 г.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 70 г;

вершки — 100 мл.

Для начинки:

шоколад — 60 г;

вершки — 30 мл.

Для основи:

кисломолочний сир — 500 г;

вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо карамель. Для цього на середньому вогні розтопити цукор, масло, сіль і швидко перемішати. Влити гарячі вершки, ще раз перемішати і зняти з вогню. 3 ст. л. карамелі залишити для прикрашання, а до решти додати арахіс і перемішати.

Далі черга крему. Яйця потрібно добре збити із цукром, одночасно вливши гарячі вершки. Помішуючи, варити до загусання на середньому вогні, потім зняти з плити і дати охолонути.

Наступний етап — начинка. Шоколад залити гарячими вершками, перемішати до однорідності.

Останній крок — формування та оформлення паски. Сир, масло і крем перебити блендером до однорідної маси, додати карамель, начинку та все добре перемішати.

Форму поставити на тарілку, застелити подвійним шаром вологої марлі. Викласти масу, утрамбувати та загорнути краї марлі. Поставити зверху вантаж і відправити на ніч у холодильник. Вранці вийняти паску з форми, поставити на блюдо, зверху полити карамеллю, що залишилася. Можна прикрасити шматочками справжнього батончика.

Раніше Фокус писав, як спекти паску з дріжджового тіста.