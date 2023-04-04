Солянка в сковороде: просто, вкусно и удивительно необычно
Этот рецепт подойдет тем, кто хочет приготовить оригинальную солянку, не затратив много усилий.
Солянка в сковороде — это простое и вкусное блюдо из капусты и колбасы, которое имеет польские корни. Это отличный вариант для кето диеты, так как оно содержит много белка и жира, а углеводов — минимум. Солянка в сковороде готовится быстро и легко, и подходит для обеда или ужина. Фокус предлагает простой рецепт приготовления этой солянки.
Солянка в сковороде
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 г свежей капусты
- 300 г колбасы (лучше копченой или сырокопченой)
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. уксуса
- 1 ч. л. сахарозаменителя
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Для начала нарежьте капусту тонкой соломкой и положите в большую кастрюлю с подсоленной водой. Варите на среднем огне до мягкости, около 15 минут, затем откиньте на дуршлаг и отожмите лишнюю жидкость.
Нарежьте колбасу кружочками или полукружочками толщиной около 0,5 см. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками.
Разогрейте сковороду на средне-высоком огне и добавьте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета, около 10 минут, изредка помешивая. Добавьте чеснок и колбасу и обжарьте еще 5 минут, пока колбаса не подрумянится.
Добавьте томатную пасту, уксус, сахарозаменитель, соль, перец и лавровый лист. Перемешайте и готовьте на малом огне еще 5 минут. Теперь добавьте отваренную капусту и хорошо перемешайте все ингредиенты. Готовьте на малом огне под крышкой еще 10 минут, чтобы все пропиталось ароматами.
Все готово! Подавайте солянку в сковороде горячей или теплой, посыпав свежей зеленью по желанию.
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