Солянка в сковороді: просто, смачно і напрочуд незвичайно
Цей рецепт підійде тим, хто хоче приготувати оригінальну солянку, не витративши багато зусиль.
Солянка в сковороді — це проста і смачна страва з капусти та ковбаси, яка має польське коріння. Це відмінний варіант для дієти кето, бо він містить багато білка і жиру, а вуглеводів — мінімум. Солянка в сковороді готується швидко та легко, та підходить для обіду чи вечері. Фокус пропонує простий рецепт приготування солянки.
Солянка у сковороді
Інгредієнти на 4 порції:
- 500 г свіжої капусти
- 300 г ковбаси (краще копченої або сирокопченої)
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. рослинної олії
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 ст. л. оцту
- 1 ч. л. цукрозамінника
- сіль, перець, лавровий лист на смак
Для початку наріжте капусту тонкою соломкою і покладіть у велику каструлю із підсоленою водою. Варіть на середньому вогні до м'якості близько 15 хвилин, потім відкиньте на друшляк і відіжміть зайву рідину.
Наріжте ковбасу кружальцями або півкружальцями завтовшки близько 0,5 див. Наріжте цибулю дрібними кубиками, часник — тонкими скибочками.
Розігрійте сковороду на середньо-високому вогні та додайте олію. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, близько 10 хвилин, зрідка помішуючи. Додайте часник і ковбасу та обсмажте ще 5 хвилин, доки ковбаса не підрум'яниться.
Додайте томатну пасту, оцет, цукрозамінник, сіль, перець та лавровий лист. Перемішайте та готуйте на малому вогні ще 5 хвилин. Тепер додайте відварену капусту та добре перемішайте всі інгредієнти. Готуйте на повільному вогні під кришкою ще 10 хвилин, щоб усе наповнилось ароматами.
Все готово! Подавайте солянку в сковороді гарячою чи теплою, посипавши свіжою зеленню за бажанням.
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