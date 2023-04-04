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Їжа

Солянка в сковороді: просто, смачно і напрочуд незвичайно

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Фото: Соцмережі | Солянка в сковороді — проста, але надзвичайно смачна страва

Цей рецепт підійде тим, хто хоче приготувати оригінальну солянку, не витративши багато зусиль.

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Солянка в сковороді — це проста і смачна страва з капусти та ковбаси, яка має польське коріння. Це відмінний варіант для дієти кето, бо він містить багато білка і жиру, а вуглеводів — мінімум. Солянка в сковороді готується швидко та легко, та підходить для обіду чи вечері. Фокус пропонує простий рецепт приготування солянки.

Солянка у сковороді

Інгредієнти на 4 порції:

  • 500 г свіжої капусти
  • 300 г ковбаси (краще копченої або сирокопченої)
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 ч. л. цукрозамінника
  • сіль, перець, лавровий лист на смак

Для початку наріжте капусту тонкою соломкою і покладіть у велику каструлю із підсоленою водою. Варіть на середньому вогні до м'якості близько 15 хвилин, потім відкиньте на друшляк і відіжміть зайву рідину.

Наріжте ковбасу кружальцями або півкружальцями завтовшки близько 0,5 див. Наріжте цибулю дрібними кубиками, часник — тонкими скибочками.

Розігрійте сковороду на середньо-високому вогні та додайте олію. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, близько 10 хвилин, зрідка помішуючи. Додайте часник і ковбасу та обсмажте ще 5 хвилин, доки ковбаса не підрум'яниться.

Додайте томатну пасту, оцет, цукрозамінник, сіль, перець та лавровий лист. Перемішайте та готуйте на малому вогні ще 5 хвилин. Тепер додайте відварену капусту та добре перемішайте всі інгредієнти. Готуйте на повільному вогні під кришкою ще 10 хвилин, щоб усе наповнилось ароматами.

Все готово! Подавайте солянку в сковороді гарячою чи теплою, посипавши свіжою зеленню за бажанням.

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