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Еда

Белый борщ: рецепт самого популярного блюда в Польше

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Фото: Соцсети | Готовить польский белый борщ не просто, но он приятно поразит вас своим вкусом

Приготовить его непросто, но результат вас очарует. Не зря ведь этот борщ является национальным кулинарным достоянием нашего соседа и надежного друга – Польши.

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Белый борщ готовится из кислой закваски из ржаной муки, копченого мяса, колбасок, овощей и сметаны. Он имеет кисловатый вкус и аромат и часто (но не обязательно) подается в выдолбленной буханке хлеба. Белый борщ отличается от обычного борща отсутствием свеклы и наличием закваски, которая придает ему характерную кислинку. Закваску можно приготовить самостоятельно или купить в магазине. Это сытное и вкусное блюдо, которое подойдет для любого времени года, и Фокус расскажет вам, как приготовить белый борщ правильно.

Белый борщ

Ингредиенты:

  • 1,5 л воды
  • 300 г говядины
  • 150 г копченого бекона или грудинки
  • 300 г копченой колбасы
  • 4 сырые белые колбаски (вайсвурст)
  • 1 стебель лука-порея
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковка
  • 1 небольшой клубень сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • 4 горошины душистого перца
  • 10 горошин черного перца
  • 1 ч. л. сушеного майорана
  • 2 ч. л. хрена
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 100 мл сливок жирностью 33%
  • 1 ст. л. муки
  • свежемолотый черный перец
  • соль
  • 2–3 вареных яйца
  • укроп

Для начала положите в кастрюлю говядину, залейте 1,5 литра холодной воды и поставьте на огонь, доведите до кипения и снимите пену. Варите на медленном огне до мягкости, около 1 часа.

Очистите овощи. Нарежьте лук, морковь и сельдерей маленькими кубиками, лук-порей – полукольцами. Бекон нарежьте средними кусочками, копченую колбасу – кружками. Разогрейте сковороду и положите бекон. Когда он подрумянится и выпустит жир, добавьте копченую колбасу и жарьте до румяной корочки, около 5 минут.

Переложите в кастрюлю обжаренные колбасу и бекон, оставляя жир на сковороде. Белые колбаски проколите в нескольких местах и тоже положите в кастрюлю. Добавьте овощи и варите 20 минут.

Положите в суп рубленый чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец горошком, майоран и хрен, варите 5 минут.

Следующий шаг — достать из воды говядину и белые колбаски и нарезать. Дальше — смешайте муку со сливками и влейте в суп. Проварите, 3 мин., постоянно помешивая, и снимите с огня, посолите, поперчите. Верните в кастрюлю говядину и колбаски. Разрежьте вареные яйца на 4 части. Разлейте борщ по тарелкам, добавьте яйца и посыпьте укропом.

Ваш белый борщ готов. Приятного аппетита!

А если вам этот рецепт показался слишком сложным, то можете приготовить простой легкий и полезный суп с тушеными овощами.