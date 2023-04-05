Белый борщ: рецепт самого популярного блюда в Польше

Приготовить его непросто, но результат вас очарует. Не зря ведь этот борщ является национальным кулинарным достоянием нашего соседа и надежного друга – Польши.

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Белый борщ готовится из кислой закваски из ржаной муки, копченого мяса, колбасок, овощей и сметаны. Он имеет кисловатый вкус и аромат и часто (но не обязательно) подается в выдолбленной буханке хлеба. Белый борщ отличается от обычного борща отсутствием свеклы и наличием закваски, которая придает ему характерную кислинку. Закваску можно приготовить самостоятельно или купить в магазине. Это сытное и вкусное блюдо, которое подойдет для любого времени года, и Фокус расскажет вам, как приготовить белый борщ правильно.

Белый борщ

Ингредиенты:

1,5 л воды

300 г говядины

150 г копченого бекона или грудинки

300 г копченой колбасы

4 сырые белые колбаски (вайсвурст)

1 стебель лука-порея

1 средняя луковица

1 средняя морковка

1 небольшой клубень сельдерея

3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

4 горошины душистого перца

10 горошин черного перца

1 ч. л. сушеного майорана

2 ч. л. хрена

1 ч. л. лимонного сока

100 мл сливок жирностью 33%

1 ст. л. муки

свежемолотый черный перец

соль

2–3 вареных яйца

укроп

Для начала положите в кастрюлю говядину, залейте 1,5 литра холодной воды и поставьте на огонь, доведите до кипения и снимите пену. Варите на медленном огне до мягкости, около 1 часа.

Очистите овощи. Нарежьте лук, морковь и сельдерей маленькими кубиками, лук-порей – полукольцами. Бекон нарежьте средними кусочками, копченую колбасу – кружками. Разогрейте сковороду и положите бекон. Когда он подрумянится и выпустит жир, добавьте копченую колбасу и жарьте до румяной корочки, около 5 минут.

Переложите в кастрюлю обжаренные колбасу и бекон, оставляя жир на сковороде. Белые колбаски проколите в нескольких местах и тоже положите в кастрюлю. Добавьте овощи и варите 20 минут.

Положите в суп рубленый чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец горошком, майоран и хрен, варите 5 минут.

Следующий шаг — достать из воды говядину и белые колбаски и нарезать. Дальше — смешайте муку со сливками и влейте в суп. Проварите, 3 мин., постоянно помешивая, и снимите с огня, посолите, поперчите. Верните в кастрюлю говядину и колбаски. Разрежьте вареные яйца на 4 части. Разлейте борщ по тарелкам, добавьте яйца и посыпьте укропом.

Ваш белый борщ готов. Приятного аппетита!

А если вам этот рецепт показался слишком сложным, то можете приготовить простой легкий и полезный суп с тушеными овощами.