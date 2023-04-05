Білий борщ: рецепт найпопулярнішої страви у Польщі

Приготувати його непросто, але результат зачарує вас. Адже не дарма цей борщ є національним кулінарним надбанням нашого сусіда та надійного друга – Польщі.

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Білий борщ готується з кислої закваски з житнього борошна, копченого м'яса, ковбасок, овочів та сметани. Він має кислуватий смак і аромат і часто (але не обов'язково) подається у видовбаній буханці хліба. Білий борщ відрізняється від звичайного борщу відсутністю буряків та наявністю закваски, яка надає йому характерної кислинки. Закваску можна приготувати самостійно або купити у магазині. Це ситна та смачна страва, яка підійде для будь-якої пори року, і Фокус розповість вам, як приготувати білий борщ правильно.

Білий борщ

Інгредієнти:

1,5 л води

300 г яловичини

150 г копченого бекону або груднини

300 г копченої ковбаси

4 сирі білі ковбаски (вайсвурст)

1 стебло цибулі-порею

1 середня цибулина

1 середня морквина

1 невелика бульба селери

3 зубчики часнику

1 лавровий лист

4 горошини запашного перцю

10 горошин чорного перцю

1 ч. л. сушеного майорану

2 ч. л. хрону

1 ч. л. лимонного соку

100 мл вершків жирністю 33%

1 ст. л. борошна

свіжомелений чорний перець

сіль

2–3 варених яйця

кріп

Для початку покладіть у каструлю яловичину, залийте 1,5 літра холодної води та поставте на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть піну. Варіть на повільному вогні до м'якості близько 1 години.

Очистить овочі. Наріжте цибулю, моркву та селеру маленькими кубиками, цибулю-порей – півкільцями. Бекон наріжте середніми шматочками, копчену ковбасу – кухлями. Розігрійте сковороду та покладіть бекон. Коли він підрум'яниться і випустить жир, додайте копчену ковбасу і смажте до рум'яної скоринки близько 5 хвилин.

Перекладіть у каструлю обсмажену ковбасу та бекон, залишаючи жир на сковороді. Білі ковбаски проколіть у кількох місцях і теж покладіть у каструлю. Додайте овочі та варіть 20 хвилин.

Покладете в суп нарізаний часник, лавровий лист, запашний і чорний перець горошком, майоран та хрін, варіть 5 хвилин.

Наступний крок – дістати з води яловичину та білі ковбаски та нарізати. Далі — змішайте борошно з вершками та влийте в суп. Проваріть, 3 хвилини постійно помішуючи, і зніміть з вогню, посоліть, поперчіть. Поверніть у каструлю яловичину та ковбаски. Розріжте варені яйця на 4 частини. Розлийте борщ по тарілках, додайте яйця та посипте кропом.

Ваш білий борщ готовий. Смачного!

А якщо вам цей рецепт здався надто складним, то можете приготувати простий легкий та корисний суп із тушкованими овочами.