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Їжа

Білий борщ: рецепт найпопулярнішої страви у Польщі

білий борщ, рецепт, польський борщ
Фото: Соцмережі | Готувати польський білий борщ не просто, але він приємно вразить вас своїм смаком.

Приготувати його непросто, але результат зачарує вас. Адже не дарма цей борщ є національним кулінарним надбанням нашого сусіда та надійного друга – Польщі.

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Білий борщ готується з кислої закваски з житнього борошна, копченого м'яса, ковбасок, овочів та сметани. Він має кислуватий смак і аромат і часто (але не обов'язково) подається у видовбаній буханці хліба. Білий борщ відрізняється від звичайного борщу відсутністю буряків та наявністю закваски, яка надає йому характерної кислинки. Закваску можна приготувати самостійно або купити у магазині. Це ситна та смачна страва, яка підійде для будь-якої пори року, і Фокус розповість вам, як приготувати білий борщ правильно.

Білий борщ

Інгредієнти:

  • 1,5 л води
  • 300 г яловичини
  • 150 г копченого бекону або груднини
  • 300 г копченої ковбаси
  • 4 сирі білі ковбаски (вайсвурст)
  • 1 стебло цибулі-порею
  • 1 середня цибулина
  • 1 середня морквина
  • 1 невелика бульба селери
  • 3 зубчики часнику
  • 1 лавровий лист
  • 4 горошини запашного перцю
  • 10 горошин чорного перцю
  • 1 ч. л. сушеного майорану
  • 2 ч. л. хрону
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 100 мл вершків жирністю 33%
  • 1 ст. л. борошна
  • свіжомелений чорний перець
  • сіль
  • 2–3 варених яйця
  • кріп

Для початку покладіть у каструлю яловичину, залийте 1,5 літра холодної води та поставте на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть піну. Варіть на повільному вогні до м'якості близько 1 години.

Очистить овочі. Наріжте цибулю, моркву та селеру маленькими кубиками, цибулю-порей – півкільцями. Бекон наріжте середніми шматочками, копчену ковбасу – кухлями. Розігрійте сковороду та покладіть бекон. Коли він підрум'яниться і випустить жир, додайте копчену ковбасу і смажте до рум'яної скоринки близько 5 хвилин.

Перекладіть у каструлю обсмажену ковбасу та бекон, залишаючи жир на сковороді. Білі ковбаски проколіть у кількох місцях і теж покладіть у каструлю. Додайте овочі та варіть 20 хвилин.

Покладете в суп нарізаний часник, лавровий лист, запашний і чорний перець горошком, майоран та хрін, варіть 5 хвилин.

Наступний крок – дістати з води яловичину та білі ковбаски та нарізати. Далі — змішайте борошно з вершками та влийте в суп. Проваріть, 3 хвилини постійно помішуючи, і зніміть з вогню, посоліть, поперчіть. Поверніть у каструлю яловичину та ковбаски. Розріжте варені яйця на 4 частини. Розлийте борщ по тарілках, додайте яйця та посипте кропом.

Ваш білий борщ готовий. Смачного!

А якщо вам цей рецепт здався надто складним, то можете приготувати простий легкий та корисний суп із тушкованими овочами.