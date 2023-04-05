Білий борщ: рецепт найпопулярнішої страви у Польщі
Приготувати його непросто, але результат зачарує вас. Адже не дарма цей борщ є національним кулінарним надбанням нашого сусіда та надійного друга – Польщі.
Білий борщ готується з кислої закваски з житнього борошна, копченого м'яса, ковбасок, овочів та сметани. Він має кислуватий смак і аромат і часто (але не обов'язково) подається у видовбаній буханці хліба. Білий борщ відрізняється від звичайного борщу відсутністю буряків та наявністю закваски, яка надає йому характерної кислинки. Закваску можна приготувати самостійно або купити у магазині. Це ситна та смачна страва, яка підійде для будь-якої пори року, і Фокус розповість вам, як приготувати білий борщ правильно.
Білий борщ
Інгредієнти:
- 1,5 л води
- 300 г яловичини
- 150 г копченого бекону або груднини
- 300 г копченої ковбаси
- 4 сирі білі ковбаски (вайсвурст)
- 1 стебло цибулі-порею
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- 1 невелика бульба селери
- 3 зубчики часнику
- 1 лавровий лист
- 4 горошини запашного перцю
- 10 горошин чорного перцю
- 1 ч. л. сушеного майорану
- 2 ч. л. хрону
- 1 ч. л. лимонного соку
- 100 мл вершків жирністю 33%
- 1 ст. л. борошна
- свіжомелений чорний перець
- сіль
- 2–3 варених яйця
- кріп
Для початку покладіть у каструлю яловичину, залийте 1,5 літра холодної води та поставте на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть піну. Варіть на повільному вогні до м'якості близько 1 години.
Очистить овочі. Наріжте цибулю, моркву та селеру маленькими кубиками, цибулю-порей – півкільцями. Бекон наріжте середніми шматочками, копчену ковбасу – кухлями. Розігрійте сковороду та покладіть бекон. Коли він підрум'яниться і випустить жир, додайте копчену ковбасу і смажте до рум'яної скоринки близько 5 хвилин.
Перекладіть у каструлю обсмажену ковбасу та бекон, залишаючи жир на сковороді. Білі ковбаски проколіть у кількох місцях і теж покладіть у каструлю. Додайте овочі та варіть 20 хвилин.
Покладете в суп нарізаний часник, лавровий лист, запашний і чорний перець горошком, майоран та хрін, варіть 5 хвилин.
Наступний крок – дістати з води яловичину та білі ковбаски та нарізати. Далі — змішайте борошно з вершками та влийте в суп. Проваріть, 3 хвилини постійно помішуючи, і зніміть з вогню, посоліть, поперчіть. Поверніть у каструлю яловичину та ковбаски. Розріжте варені яйця на 4 частини. Розлийте борщ по тарілках, додайте яйця та посипте кропом.
Ваш білий борщ готовий. Смачного!
А якщо вам цей рецепт здався надто складним, то можете приготувати простий легкий та корисний суп із тушкованими овочами.