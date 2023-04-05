Простой и легкий салат. Рецепт закуски с авокадо и огурцами

Авокадо прекрасно сочетается с овощами, рыбой и сыром, и из него получаются отличные салаты.

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Если у вас есть авокадо, но вы не знаете, что из него приготовить, попробуйте этот салат с огурцами и твердым сыром. Приготовление по силам даже начинающим кулинарам и не отнимет более 10 минут, поскольку ингредиенты салата не требуют термической обработки.

Фокус напоминает, что также из авокадо можно приготовить гуакамоле: идеальную намазку, в которую также входят помидоры, лук, лимонный сок и соль.

Салат с авокадо и огурцами

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — 2 ст.л.;

сок лимона — 1 ст.л.;

соль.

Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте тонкими дольками и полейте лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурцы помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез и соль по вкусу и аккуратно перемешайте.

Для этого салат лучше всего подойдет домашний майонез. Который очень просто приготовить.

Домашний майонез с горчицей и лимонным соком

Ингредиенты:

2 сырых яйца;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

2 чайные ложки горчицы;

250 мл растительного масла;

1 столовая ложка лимонного сока.

Разбейте целые яйца в высокую не слишком широкую емкость, добавьте соль, сахар и горчицу. Взбейте смесь блендером до однородной консистенции.

Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой вливайте масло.

Когда соус загустеет, добавьте лимонный сок и взбейте майонез блендером еще раз.

Также из авокадо вы можете приготовить салат со сладкой кукурузой.