Простой и легкий салат. Рецепт закуски с авокадо и огурцами
Авокадо прекрасно сочетается с овощами, рыбой и сыром, и из него получаются отличные салаты.
Если у вас есть авокадо, но вы не знаете, что из него приготовить, попробуйте этот салат с огурцами и твердым сыром. Приготовление по силам даже начинающим кулинарам и не отнимет более 10 минут, поскольку ингредиенты салата не требуют термической обработки.
Фокус напоминает, что также из авокадо можно приготовить гуакамоле: идеальную намазку, в которую также входят помидоры, лук, лимонный сок и соль.
Салат с авокадо и огурцами
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — 2 ст.л.;
- сок лимона — 1 ст.л.;
- соль.
Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте тонкими дольками и полейте лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурцы помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез и соль по вкусу и аккуратно перемешайте.
Для этого салат лучше всего подойдет домашний майонез. Который очень просто приготовить.
Домашний майонез с горчицей и лимонным соком
Ингредиенты:
- 2 сырых яйца;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара;
- 2 чайные ложки горчицы;
- 250 мл растительного масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Разбейте целые яйца в высокую не слишком широкую емкость, добавьте соль, сахар и горчицу. Взбейте смесь блендером до однородной консистенции.
Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой вливайте масло.
Когда соус загустеет, добавьте лимонный сок и взбейте майонез блендером еще раз.
Также из авокадо вы можете приготовить салат со сладкой кукурузой.