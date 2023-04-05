Простий та легкий салат. Рецепт закуски з авокадо та огірками

Авокадо чудово поєднується з овочами, рибою та сиром, і з нього виходять чудові салати.

Related video

Якщо у вас є авокадо, але ви не знаєте, що з нього приготувати, спробуйте цей салат із огірками та твердим сиром. Приготувати його під силу навіть кулінарам-початківцям і це не забере понад 10 хвилин, оскільки інгредієнти салату не вимагають термічної обробки.

Фокус нагадує, що також з авокадо можна приготувати гуакамоле: ідеальну намазку, в яку також входять помідори, цибуля, сік лимонний і сіль.

Салат з авокадо та огірками

Інгредієнти:

авокадо — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

майонез — 2 ст.л.;

сік лимона — 1 ст.л.;

сіль.

Авокадо очистить від шкірки та кісточки, наріжте тонкими часточками і полийте лимонним соком, щоб не потемніло. Огірки помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на великій тертці. Складіть всі інгредієнти в миску, додайте майонез і сіль до свого смаку та акуратно перемішайте.

Для цього салат найкраще підійде домашній майонез. Який просто приготувати.

Домашній майонез з гірчицею та лимонним соком

Інгредієнти:

2 сирі яйця;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки цукру;

2 чайні ложки гірчиці;

250 мл рослинної олії;

1 столова ложка лимонного соку.

Розбийте цілі яйця у високу не надто широку миску, додайте сіль, цукор та гірчицю. Збийте суміш блендером до однорідної консистенції.

Потім, рухаючи блендером вгору-вниз і продовжуючи збивати масу, тонким струмком вливайте масло.

Коли соус загусне, додайте лимонний сік і збийте блендером майонез ще раз.

Також з авокадо ви можете приготувати салат із солодкою кукурудзою.