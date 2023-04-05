Простий та легкий салат. Рецепт закуски з авокадо та огірками
Авокадо чудово поєднується з овочами, рибою та сиром, і з нього виходять чудові салати.
Якщо у вас є авокадо, але ви не знаєте, що з нього приготувати, спробуйте цей салат із огірками та твердим сиром. Приготувати його під силу навіть кулінарам-початківцям і це не забере понад 10 хвилин, оскільки інгредієнти салату не вимагають термічної обробки.
Фокус нагадує, що також з авокадо можна приготувати гуакамоле: ідеальну намазку, в яку також входять помідори, цибуля, сік лимонний і сіль.
Салат з авокадо та огірками
Інгредієнти:
- авокадо — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- майонез — 2 ст.л.;
- сік лимона — 1 ст.л.;
- сіль.
Авокадо очистить від шкірки та кісточки, наріжте тонкими часточками і полийте лимонним соком, щоб не потемніло. Огірки помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на великій тертці. Складіть всі інгредієнти в миску, додайте майонез і сіль до свого смаку та акуратно перемішайте.
Для цього салат найкраще підійде домашній майонез. Який просто приготувати.
Домашній майонез з гірчицею та лимонним соком
Інгредієнти:
- 2 сирі яйця;
- ½ чайної ложки солі;
- ½ чайної ложки цукру;
- 2 чайні ложки гірчиці;
- 250 мл рослинної олії;
- 1 столова ложка лимонного соку.
Розбийте цілі яйця у високу не надто широку миску, додайте сіль, цукор та гірчицю. Збийте суміш блендером до однорідної консистенції.
Потім, рухаючи блендером вгору-вниз і продовжуючи збивати масу, тонким струмком вливайте масло.
Коли соус загусне, додайте лимонний сік і збийте блендером майонез ще раз.
Також з авокадо ви можете приготувати салат із солодкою кукурудзою.