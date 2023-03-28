Суперкорисно. Рецепт салату з кукурудзою та авокадо

Для приготування цього салату можна взяти як свіжу кукурудзу, так і морожену.

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Якщо не знаєте, чим порадувати себе, а хочеться чогось корисного та вітамінного, рекомендуємо приготувати салат із кукурудзою та авокадо, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Юлія.

Салат із кукурудзою та авокадо

Інгредієнти:

два качани кукурудзи або заморожена кукурудза;

стигле авокадо;

великий помідор;

червона цибулина;

петрушка;

сіль;

оливкова олія;

кунжутна олія;

лимонний сік.

Спосіб приготування:

Кукурудзу обрізати й обсмажити зерна на оливковій олії. Якщо використовуєте морожену, зерна можна відразу викласти на сковорідку. Додати трохи води і тушкувати під закритою кришкою, потім зняти кришку і трохи підсмажити зерна. Великий стиглий помідор нарізати кубиками, стиглий авокадо очистити від шкірки та кісточки, порізати. Всі овочі скласти в посуд для салату, додати туди ж кукурудзу, цибулю та зелень. Заправити кунжутною олією та лимонним соком, посолити за смаком.

Такий салат дуже смачний із житніми хлібцями.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із пекінською капустою та червоною рибою, а також салат для тих, хто вирішив схуднути.