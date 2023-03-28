Суперполезно. Рецепт салата с кукурузой и авокадо
Для приготовления этого салата можно взять как свежую кукурузу, так и мороженую.
Если не знаете, чем порадовать себя, а хочется чего-то полезного и витаминного, рекомендуем приготовить салат с кукурузой и авокадо, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Юлия.
Салат с кукурузой и авокадо
Ингредиенты:
- два початка кукурузы или замороженная кукуруза;
- спелое авокадо;
- большой помидор;
- красная луковица;
- петрушка;
- соль;
- оливковое масло;
- кунжутное масло;
- лимонный сок.
Способ приготовления:
Кукурузу обрезать и обжарить зерна на оливковом масле. Если используете мороженую, то зерна можно сразу выложить на сковородку. Добавить немного воды и тушить под закрытой крышкой, затем крышку снять и чуть-чуть поджарить зерна. Большой спелый помидор порезать кубиками, спелый авокадо очистить от кожуры и косточки, порезать. Все овощи нарезать и сложить в посуду для салата, добавить туда же кукурузу, лук и зелень. Заправить кунжутным маслом и лимонным соком, посолить по вкусу.
Такой салат очень вкусен со ржаными хлебцами.
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