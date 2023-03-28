Суперполезно. Рецепт салата с кукурузой и авокадо

Для приготовления этого салата можно взять как свежую кукурузу, так и мороженую.

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Салат с кукурузой и авокадо

Ингредиенты:

два початка кукурузы или замороженная кукуруза;

спелое авокадо;

большой помидор;

красная луковица;

петрушка;

соль;

оливковое масло;

кунжутное масло;

лимонный сок.

Способ приготовления:

Кукурузу обрезать и обжарить зерна на оливковом масле. Если используете мороженую, то зерна можно сразу выложить на сковородку. Добавить немного воды и тушить под закрытой крышкой, затем крышку снять и чуть-чуть поджарить зерна. Большой спелый помидор порезать кубиками, спелый авокадо очистить от кожуры и косточки, порезать. Все овощи нарезать и сложить в посуду для салата, добавить туда же кукурузу, лук и зелень. Заправить кунжутным маслом и лимонным соком, посолить по вкусу.

Такой салат очень вкусен со ржаными хлебцами.

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