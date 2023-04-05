Что приготовить из куриного филе. Рецепт отбивных с сыром и орехами

Это вкусное и сытное блюдо, которое отлично подойдет к ужину.

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Если не знаете, что вкусного можно приготовить из куриного филе, попробуйте отбивные. На это уйдет всего полчаса, а благодаря кляру отбивные получатся сочными и вкусными.

Сверху отбивные посыпаются тертым сыром и измельченными орехами, которые придают блюду особый аромат и пикантность. Это блюдо можно подавать с любым гарниром или салатом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Куриные отбивные с сыром и орехами

Ингредиенты:

четыре яйца;

две столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка горчицы;

300 г твердого сыра;

1 куриная грудка;

1,5 столовые ложки картофельного крахмала;

1,5 столовые ложки соевого соуса;

50 г грецких орехов;

соль, перец, растительное масло.

Взбейте яйца в небольшой миске взбейте яйца вилкой. Добавьте майонез, горчицу, крахмал и соевый соус. Перемешайте до однородности.

Натрите сыр на крупной терке и добавьте в миску с яичной смесью. Снова перемешайте.

Измельчите орехи в блендере или порубите ножом.

Нарежьте куриную грудку на тонкие пласты, слегка отбейте, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду, налейте масло. Обваляйте каждый кусочек мяса в яично-сырной смеси и выкладывайте на сковороду. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Переложите отбивные на тарелку, посыпьте сверху орехами и подавайте горячими.

К таким отбивным идеально подойдет картофельное пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.