Что приготовить из куриного филе. Рецепт отбивных с сыром и орехами
Это вкусное и сытное блюдо, которое отлично подойдет к ужину.
Если не знаете, что вкусного можно приготовить из куриного филе, попробуйте отбивные. На это уйдет всего полчаса, а благодаря кляру отбивные получатся сочными и вкусными.
Сверху отбивные посыпаются тертым сыром и измельченными орехами, которые придают блюду особый аромат и пикантность. Это блюдо можно подавать с любым гарниром или салатом. Фокус расскажет, как его приготовить.
Куриные отбивные с сыром и орехами
Ингредиенты:
- четыре яйца;
- две столовые ложки майонеза;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 300 г твердого сыра;
- 1 куриная грудка;
- 1,5 столовые ложки картофельного крахмала;
- 1,5 столовые ложки соевого соуса;
- 50 г грецких орехов;
- соль, перец, растительное масло.
Взбейте яйца в небольшой миске взбейте яйца вилкой. Добавьте майонез, горчицу, крахмал и соевый соус. Перемешайте до однородности.
Натрите сыр на крупной терке и добавьте в миску с яичной смесью. Снова перемешайте.
Измельчите орехи в блендере или порубите ножом.
Нарежьте куриную грудку на тонкие пласты, слегка отбейте, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду, налейте масло. Обваляйте каждый кусочек мяса в яично-сырной смеси и выкладывайте на сковороду. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Переложите отбивные на тарелку, посыпьте сверху орехами и подавайте горячими.
К таким отбивным идеально подойдет картофельное пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.