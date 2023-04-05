Що приготувати з курячого філе. Рецепт відбивних з сиром та горіхами

Це смачна і ситна страва, яка відмінно підійде до вечері.

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Якщо не знаєте, що смачного можна приготувати з курячого філе, спробуйте відбивні. На це піде всього пів години, а завдяки кляру відбивні вийдуть соковитими та смачними.

Зверху відбивні посипаються тертим сиром та подрібненими горіхами, які надають страві особливого аромату і пікантності. Цю страву можна подавати з будь-яким гарніром чи салатом. Фокус розкаже, як його приготувати.

Курячі відбивні з сиром та горіхами

Інгредієнти:

чотири яйця;

дві столові ложки майонезу;

1 чайна ложка гірчиці;

300 г твердого сиру;

1 куряча грудка;

1,5 столові ложки картопляного крохмалю;

1,5 столові ложки соєвого соусу;

50 г волоських горіхів;

сіль, перець, олія.

Збийте яйця у невеликій мисці збийте яйця виделкою. Додайте майонез, гірчицю, крохмаль та соєвий соус. Перемішайте до однорідності.

Натріть сир на великій тертці та додайте в миску з яєчною сумішшю. Знову перемішайте.

Подрібніть горіхи у блендері або порубайте ножем.

Наріжте курячі грудки на тонкі пласти, злегка відбийте, посоліть і поперчіть. Розігрійте сковороду, налийте олію. Обваляйте кожен шматочок м'яса в яєчно-сирній суміші та викладайте на сковороду. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Перекладіть відбивні на тарілку, зверху посипте горіхами та подавайте гарячими.

До таких відбивних ідеально підійде картопляне пюре. Як його приготувати, Фокус розповідав раніше.