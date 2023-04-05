Що приготувати з курячого філе. Рецепт відбивних з сиром та горіхами
Це смачна і ситна страва, яка відмінно підійде до вечері.
Якщо не знаєте, що смачного можна приготувати з курячого філе, спробуйте відбивні. На це піде всього пів години, а завдяки кляру відбивні вийдуть соковитими та смачними.
Зверху відбивні посипаються тертим сиром та подрібненими горіхами, які надають страві особливого аромату і пікантності. Цю страву можна подавати з будь-яким гарніром чи салатом. Фокус розкаже, як його приготувати.
Курячі відбивні з сиром та горіхами
Інгредієнти:
- чотири яйця;
- дві столові ложки майонезу;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 300 г твердого сиру;
- 1 куряча грудка;
- 1,5 столові ложки картопляного крохмалю;
- 1,5 столові ложки соєвого соусу;
- 50 г волоських горіхів;
- сіль, перець, олія.
Збийте яйця у невеликій мисці збийте яйця виделкою. Додайте майонез, гірчицю, крохмаль та соєвий соус. Перемішайте до однорідності.
Натріть сир на великій тертці та додайте в миску з яєчною сумішшю. Знову перемішайте.
Подрібніть горіхи у блендері або порубайте ножем.
Наріжте курячі грудки на тонкі пласти, злегка відбийте, посоліть і поперчіть. Розігрійте сковороду, налийте олію. Обваляйте кожен шматочок м'яса в яєчно-сирній суміші та викладайте на сковороду. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Перекладіть відбивні на тарілку, зверху посипте горіхами та подавайте гарячими.
До таких відбивних ідеально підійде картопляне пюре. Як його приготувати, Фокус розповідав раніше.