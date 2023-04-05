Вкуснее, чем у бабушки. Рецепт нежнейших булочек с вареньем и орехами
При желании готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.
Вкусные ароматные булочки, которые буквально тают во рту, у многих ассоциируются с детством, потому что наши бабушки часто баловали внуков этим угощением. Предлагаем вам приготовить такие же булочки по рецепту из блога "Вкусные рецепты на каждый день". В их приготовлении нет ничего сложного, а вкус и аромат никого из домочадцев не оставят равнодушными.
Булочки с вареньем из дрожжевого теста
Ингредиенты:
- дрожжи свежие – 25 гр (если сухие, то 8 гр);
- сахар – 80 гр;
- молоко – 260 мл;
- мука – 480-500 гр;
- желтки – 2 шт;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 80 гр;
- густое варенье;
- яйцо – для смазывания;
- орехи.
Способ приготовления:
Масло растопить и отставить. Молоко нагреть, оно должно быть теплым, но не горячим. Добавить в него сахар, дрожжи (если сырые, то раскрошить), перемешать венчиком до растворения, добавить 200 гр муки и снова все перемешать до однородности. Накрыть пленкой, отставить в теплое место на 20-30 минут.
Затем в опару добавить желтки, перемешать, постепенно высыпать остальную муку и соль. Вымешать. Вылить теплое растопленное масло и начать вмешивать его в тесто, пока оно полностью не впитается. Тесто выходит липкое, но муки ни в коем случае подсыпать не нужно. Чтобы с ним легче было работать, можно смазать руки растительным маслом.
Выложить тесто на рабочую поверхность и месить до момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Миску слегка смазать маслом, положить туда тесто, накрыть пленкой и полотенцем и оставить в теплом месте на 40-50 мин.
По истечении этого времени тесто разделить на одинаковые кусочки, из каждого сформировать шарик. Готовые шарики лучше держать под полотенцем, пока делаются следующие. Затем каждый шарик раскатать в овал, выложить варенье и сформировать булочку.
Булочки выложить на противень застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и оставить их подходить еще 15-20 минут. Смазать каждую взбитым с небольшим количеством воды яйцом, посыпать измельченными орешками и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до румяности и готовности примерно 30-40 минут.
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