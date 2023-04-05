Вкуснее, чем у бабушки. Рецепт нежнейших булочек с вареньем и орехами

При желании готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

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Вкусные ароматные булочки, которые буквально тают во рту, у многих ассоциируются с детством, потому что наши бабушки часто баловали внуков этим угощением. Предлагаем вам приготовить такие же булочки по рецепту из блога "Вкусные рецепты на каждый день". В их приготовлении нет ничего сложного, а вкус и аромат никого из домочадцев не оставят равнодушными.

Булочки с вареньем из дрожжевого теста

Ингредиенты:

дрожжи свежие – 25 гр (если сухие, то 8 гр);

сахар – 80 гр;

молоко – 260 мл;

мука – 480-500 гр;

желтки – 2 шт;

соль – щепотка;

сливочное масло – 80 гр;

густое варенье;

яйцо – для смазывания;

орехи.

Способ приготовления:

Масло растопить и отставить. Молоко нагреть, оно должно быть теплым, но не горячим. Добавить в него сахар, дрожжи (если сырые, то раскрошить), перемешать венчиком до растворения, добавить 200 гр муки и снова все перемешать до однородности. Накрыть пленкой, отставить в теплое место на 20-30 минут.

Затем в опару добавить желтки, перемешать, постепенно высыпать остальную муку и соль. Вымешать. Вылить теплое растопленное масло и начать вмешивать его в тесто, пока оно полностью не впитается. Тесто выходит липкое, но муки ни в коем случае подсыпать не нужно. Чтобы с ним легче было работать, можно смазать руки растительным маслом.

Выложить тесто на рабочую поверхность и месить до момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Миску слегка смазать маслом, положить туда тесто, накрыть пленкой и полотенцем и оставить в теплом месте на 40-50 мин.

По истечении этого времени тесто разделить на одинаковые кусочки, из каждого сформировать шарик. Готовые шарики лучше держать под полотенцем, пока делаются следующие. Затем каждый шарик раскатать в овал, выложить варенье и сформировать булочку.

Булочки выложить на противень застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и оставить их подходить еще 15-20 минут. Смазать каждую взбитым с небольшим количеством воды яйцом, посыпать измельченными орешками и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до румяности и готовности примерно 30-40 минут.

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